Francesco Bagnaia continúa con su racha ganadora en el MotoGP

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) logró su tercera victoria consecutiva en MotoGP tras imponerse en el Gran Premio de Austria realizado en el Red Bull Ring. Pecco llegó por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que sigue líder del Mundial.

Sobre un trazado favorable a las Ducati, Bagnaia fue contundente luego de sus triunfos en Países Bajos, a finales de junio; y en Gran Bretaña, a comienzos de agosto. Aún tercero en la general del campeonato, el piloto de la casa de Borgo Panigale redujo su distancia con el español Aleix Esparargó (Aprilia) a 12 puntos al término de esta 13ª prueba de 20.

El buen andar de las motos italianas en la pista austriaca quedó ratificado con el tercer lugar del australiano Jack Miller, también del equipo oficial; e incluso con la pole position que logró el sábado el italiano Enea Bastianini (Gresini Racing).

Quartararo, vigente campeón de la categoría reina del Mundial de Motociclismo, cuenta ahora con 32 unidades de ventaja sobre el Espargaró, que finalizó sexto en esta competencia; diez más de los que sacaba antes de la carrera austríaca.

