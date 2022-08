El Spiderman bahiense: eso que nació como un chiste y se volvió una forma de vida

Juan –nos reservamos el apellido para no delatar la identidad del superhéroe- es el Spiderman bahiense. Desde hace tiempo se lo puede encontrar en distintos tipos de eventos, públicos o privados, alegrando a niños y adultos. Y tiene una historia para contar.

Esta mañana, en diálogo con el equipo del programa “La mesa dominguera”, emitido por La Brújula 24, relató cómo eso que empezó como un chiste le terminó cambiando la vida. Literal.

Primero, explicó que “con el tema del trabajo y del estudio a veces se complica mucho, pero siempre se busca un lugarcito para poder estar. Yo me manejo para todos lados con la bicicleta, pero tuve un accidente hace una semana en el centro y tengo dos costillas fisuradas. Por suerte la pude contar”.

¿Cómo surgió la idea?

“Todo empezó como un chiste, una joda, y terminó cambiándome la vida. Con un amigo nos íbamos a comprar el traje por fanáticos, y al final él no lo hizo. Entonces cuando me llegó pensé que no lo iba a usar. Luego otro amigo que tiene un hijo que cumplía años me invitó a la fiesta. El chico era fanático y me llamó mucho la atención lo que generaba del otro lado”, recordó el hombre araña.

Y a modo personal, en tono de humor, explicó que “soy fan del team Marvel, todo bien con Batman pero son Spiderman siempre”.

“Es difícil de explicar, pero creo que es recíproco. Los nenes te vienen a abrazar, los papás te piden fotos. Me parece genial que los chicos lo vivan de esa manera. Yo al principio cobraba en los cumples, el mínimo, para poder pagar el traje. Ahora lo hago gratuito, tengo la página de Instagram @SpidermanBahíaBlanca, ahí pueden consultar los horarios y demás. Es como un hobby para mí”.

“Todos somos chicos y hay que tener empatía por el resto, y más en estos días”, agregó.

Para aplaudir, sin dudas.