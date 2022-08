Inflación: Fernández dice que hace “todos los esfuerzos” y la oposición lanza críticas

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves en Chaco que el Gobierno nacional hace todos los esfuerzos necesarios para “resolver el problema inflacionario”, contexto en el que defendió su decisión de mantener abiertas las paritarias para que los salarios no pierdan poder adquisitivo a causa de la suba de precios.

“Sepan que conozco del problema, que no me desentiendo y que lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que, además, no es solo argentino, es un problema que se ha desatado en el mundo; nosotros no nos damos cuenta pero nos ha tocado vivir un tiempo muy ingrato”, subrayó el jefe de Estado.

Señaló que en esta situación el Gobierno dejó “todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación y por eso ayer(por el miércoles) anunciamos el aumento de los jubilados y un bono especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados”.

“Mientras tanto, estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el tema inflacionario. Y convocando a todos los que están involucrados, a que ayuden a resolver el problema inflacionario porque la Argentina está creciendo, está generando trabajo, debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo, sea equitativo y para que todos vivamos más tranquilos”, añadió.

Las críticas de la oposición

Del lado de la oposición también hubo reacciones y varios dirigentes se expresaron en las redes sociales. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, señaló que “es el índice de inflación mensual más alto de los últimos 20 años. Para el presidente, estas son las señales de que la economía se está recuperando. ¡Dios mío!”

Horacio Rodríguez Larreta comentó: “Pueden cambiar los nombres y pueden cambiar algunas medidas superficiales, pero mientras sigan improvisando e intentando gobernar sin un plan, el resultado va a ser el mismo: más inflación y más pobreza”.

“Este gobierno es una fábrica de pobreza”, indicó en tanto Mario Negri. “¡Dejen de emitir y sáquenle la pata de encima a los que producen!”, completó el diputado nacional. “Argentina es el país con la mayor inflación de Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. El gobierno dice que está bajando la pobreza y creciendo la economía. Mienten con impudicia y cinismo”, completó.

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional, también opinó. “El relato se les cayó a pedazos”, enfatizó. Luego, detalló: “El kirchnerismo dice que la emisión no genera inflación, pero somos 46 millones de argentinos sufriendo sus impericias. Imprimieron $400.000.000.000 en el ‘plan platita’ y ahora lo estamos pagando todos”.

“No existe país en el mundo que pueda desarrollarse con este nivel de inflación. Así es imposible planificar, ahorrar y crecer. Este gobierno prometió dar una guerra, que evidentemente perdimos de manera contundente todos los argentinos”, señaló por su parte Florencio Randazzo, diputado nacional.

Alfredo Cornejo, otro senador de la oposición, apuntó a las declaraciones de Alberto Fernández durante el mediodía de hoy sobre la recuperación de la economía local. “El día que la inflación alcanza el dato más alto desde 2002, el presidente dice incoherencias como éstas. No hay vuelta atrás, se les agotó el relato”, apuntó.

“La inflación es el peor castigo al esfuerzo de los argentinos. El país no resiste 4 años más de Kirchnerismo”, señaló Omar De Marchi. El diputado nacional de Juntos por el Cambio agregó: “Merecemos un gobierno responsable, sostenido en un plan serio y con consensos necesarios para mantenerlo en el tiempo. No es hora de iluminados ni de aves solitarias”.

“¿Te acordás cuando los heterodoxos se reían porque le decíamos que tanta emisión haría volar la inflación? Es más, llegaron a decir que emitir la bajaba. Heterodoxos, estructuralistas, hijos de Keynes y zurderío de todos los pelajes conozcan los rezagos de la política monetaria”, reflexionó Javier Milei.

Fuente: Télam / Infobae