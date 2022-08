Asistencia al viajero, la clave para disfrutar unas vacaciones seguras

Viajar al exterior es una experiencia única que nos permite desconectarnos de nuestra rutina, y para que el disfrute sea completo, es recomendable tomar una precaución muy importante: la asistencia al viajero, que nos da una cobertura para costear gastos médicos en el caso de emergencia.

“La asistencia integral al viajero se contrata por un tiempo determinado y se paga por una sola vez y se usa en esa vigencia que corresponde las fechas del viaje”, explicó

Soledad Vega, gerente comercial para Argentina de Interassit Travel, en el programa Amo Viajar.

“En estos últimos años, la pandemia fue importante para la toma de conciencia sobre la salud y la enfermedad a la hora de viajar, porque la mayoría de los pasajeros tenían a la asistencia como un gasto y de repente empezaron a entender que ya dejó de ser un gasto sino que es una inversión. Imaginate que invirtiendo, por ejemplo, 50 dólares, menos de los que sale un perfume en el freeshop, tengo una cobertura casi de 60.000 u 80.000 dólares”, detalló.

Foto: Pixabay

Vega aclaró que “todas las asistencias al viajero tienen exclusiones de catástrofes climáticas, los conflictos bélicos y terroristas y las pandemias. Sin embargo, desde Interassit fuimos los primeros en sacar un módulo que cubría a esas personas que se quedaron varadas y no podían cruzar la frontera. Se les agrega sin costo la asistencia para estar cubiertas si daban positivo para Covid”.

La gerente comentó que tras la pandemia por el coronavirus, “nos aumentó muchísimo la consulta y a la hora del armado del viaje, la asistencia dejó de ser el último ítem a completar, sino que empezó a ser el primero, porque también se generó un seguro de cancelación que empieza a cubrirte por alguna enfermedad o internación por Covid”.

Cuando el viajero contrata una asistencia al viajero recibe un voucher con un número identificatorio para toda la estadía. Vega detalla que en el caso de Interassit, si a la persona se le presenta alguna dificultad médica debe comunicarse por un WhatsApp que atiende 24/7 para determinar el tipo de atención que requiera (un médico a domicilio, traslado a un centro médico o telemedicina).

“En el 95% de los casos el pasajero no tiene que pagar nada. En caso de que haga algún pago y no nos avisa, después se hará todo por reintegro. Lo único que puede llegar a pagar es el medicamento del tratamiento y en este caso también se reintegra cuando regrese a la Argentina, presentando todos los papeles. El dinero siempre se devuelve en pesos (tal como se contrata el servicio) al tipo de cambio del día que se autoriza el reintegro”, señaló Vega.

“Puede pasar que el pasajero se asusta y anda con un amigo que lo mete en un taxi y lo lleva a un centro de atención, allí por su cuenta lo pueden atender, pero tiene que notificarnos a nosotros en un plazo de 24 horas para que el costo corra por cuenta de la cobertura”, explicó.

La restricción que puede tener un viajero ante una emergencia es por el tope que elija al momento de contratar la asistencia, desde 60.000 dólares hasta unos 200.000 dólares. Además, las personas con condiciones preexistentes también cuentan con cobertura al menos hasta estabilizar la emergencia.

Vega destacó la importancia de contar con esta cobertura médica en especial porque cada país tiene un sistema de salud distinto y una consulta puede costar entre 200 a 800 dólares, o en caso de intervenciones quirúrgicas o fracturas, citó el ejemplo de una fractura de clavícula, cuya atención puede costar hasta 14.000 dólares.

Además, de asistir al pasajero en cuanto a situaciones de salud, las empresas también hacen un trabajo de soporte en el caso de demora o pérdidas de equipaje. “Tenemos muchos más casos de demora que de pérdidas. Con la demora que supere las seis horas tenés un tope para comprar objetos de primera necesidad. Si fuiste a un sitio donde hay mucho frío podés comprar una campera. Se trata de objetos de primera necesidad que llevabas en la valija”, explicó Vega.

En el caso de la pérdida del equipaje, la empresa ayuda a presionar a la aerolínea para su recuperación lo más rápido posible y en caso de que no aparezca hay un complemento aparte a lo que reconoce la compañía aérea.

Foto: Pixabay

“Ninguna asistencia al viajero te va a resarcir si pierdes el vuelo porque llegaste tarde, porque se quedó dormido, porque había neblina. Pero si tenés un viaje programado de regreso a la Argentina y te cancelaron el vuelo por más de seis horas tienes acceso a una noche de hotel y que se reintegra al regreso”, agregó la gerente.

Por otro lado, Vega aseguró que las tarjetas de crédito ya no están ofreciendo el servicio gratis de asistencia al viajero: “Tener la tarjeta no te garantiza tener una cobertura médica e incluso antes cuando no la habían sacado, la cobertura era de 15.000 dólares”.

El costo mínimo de una asistencia al viajero es de 49 dólares, por una cobertura hasta 60.000 dólares, unos siete días. Que se puede pagar en cuotas, al tipo de cambio oficial y sin impuestos.

“La cobertura de Interassit no tiene límite de edad. Lo que tenemos es un tope de pago, por ejemplo, hasta 75 años inclusive tiene una tarifa de 49 dólares, y si tiene más edad paga los 49 dólares y 50% más, pero no se le limita ningún ítem de la cobertura”, señaló la gerente.