Se filtra un audio de Wanda Nara: “Estoy organizando las cosas para el divorcio”

Hace varias semanas que Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan rumores de una crisis de pareja. Todo hacía suponer que el futbolista estaba intentando reparar el vínculo, pero parece no haber retorno. “Estoy haciendo el divorcio”, aseguró ella en un audio privado que se filtró.

En LAM (América) pusieron al aire el mensaje en el que la empresaria mediática confirma que le pidió el divorcio al futbolista.

“Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, se la escucha decir en la grabación que le envío a una empleada.

Carmen es la mujer que recientemente acusó a la empresaria de haberla dejado varada en la casa de campo de Milán y a quien Wanda negó conocer.

Ángel de Brito advirtió que esa no fue la única grabación que salió a la luz y puso al aire otros audios en los que Wanda le reclama a la mujer por haberla expuesto en los medios y ella niega haber hablado con los periodistas.

En respuesta, Carmen desmiente haberse puesto en contacto con los periodistas, le agradece por todo lo que hizo por ella en este tiempo y asegura que cuando le envíen los pasajes se marchará.

Fuente: TN