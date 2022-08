Familia del futbolista que agredió a una árbitra pide: “Paren con el escrache”

Todo cambió en De La Garma desde el domingo, cuando el pueblo cuyo cantidad de habitantes no supera los 2 mil, recibió el impacto del golpe que Cristian Tirone le dio a la árbitra del partido de tercera división que jugaba con su equipo, Deportivo Garmense, pero también a todos sus vecinos de una sociedad tan pequeña que se vuelve una gran familia. El salvaje acto, que aún no fue condenado por la Justicia aunque el hombre está alojado en una comisaría desde entonces, ya fue sentenciado por la sociedad y, frente a esto, su familia ruega porque frenen con el asedio. Vanesa Quintana, la mamá de la árbitra, conversó esta mañana con el equipo periodístico del programa “Vive cada día”, que se emite por La Brújula 24.

“Familiarmente, estamos atravesando un infierno”, dijo un familiar de Cristian. “Nos han destrozados como familia, somos personas laburadoras, no jodemos a nadie, no tenemos problemas con la Justicia, no estamos metidos en drogas ni nada de eso”, agregó.

Sobre la interpretación de por qué Cristian reaccionó contra Dalma Cortadi tan salvajemente, su familiar expresó: “Cometió un horror grave y no te puedo decir por qué lo hizo, no sé qué le habrá pasado. Él no tiene causas penales, jamás anduvo en problemas ni nada cercano a eso. Al segundo estaba arrepentido totalmente. No pude hablar con él todavía, nadie pudo, porque lo tienen incomunicado desde el domingo, algo que realmente es vergonzoso”, consideró y agregó: “No mató a nadie. O sea: estuvo mal, pero es un ser humano”.

