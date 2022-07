Fórmula 1: Verstappen logró una remotada brillante y se llevó el GP de Hungría

Una carrera increíble, con muchísima acción, cambios de estrategias y maniobras impresionantes. En ese contexto Max Verstappen, el campeón del mundo, se quedó con el Gran Premio de Hungría. Pero lo más fantástico de la historia es que el equipo Red Bull no tuvo buenas pruebas de clasificación y el piloto neerlandés partió desde el décimo puesto. Sin embargo, el talento de Verstappen -incluida la perfecta lectura de los momentos en los que debían parar- resultó determinante para que se queden con una prueba inolvidable. Con esta victoria le sacó 80 puntos de ventaja en el campeonato a Charles Leclerc.

