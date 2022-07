El contrato del arquero de Boca está hecho con un dólar a 50 pesos

El domingo pasado la Bombonera se unió en un grito: “Olé, olé, olé, olé, Rossi, Rossi”. El arquero de Boca Juniors se metió en el corazón de los hinchas por sus actuaciones definitorias (sobre todo en tandas de penales) y dejó clara la postura y deseo de que permanezca en la institución. “Rossi es de Boca, de Boca no se va”, fue el cántico-mensaje de los simpatizantes en la victoria ante Estudiantes de La Plata por la Fecha 10 de la Liga Profesional.

Sin embargo, las negociaciones entre el representante del golero de 26 años y el Consejo de Fútbol están estancadas, según manifestó el agente. “Tiene 50 pesos de tope de dólar hace cuatro años. No tiene sentido hablar de cifras que no están acordes a la realidad. Siempre el que queda pegado es el jugador. Lamentablemente nosotros no vamos a salir a desmentir cada 5 minutos algo que está circulando”, expresó su malestar en diálogo con Radio La Red.

Según González, hasta ahora las partes se reunieron solamente una vez hace dos o tres meses y allí no hubo oferta formal sino más bien una idea de lo que Boca podía llegar a pagarle en el futuro: “Los tiempos los maneja Boca, no nosotros. Estamos para escuchar en el momento en que ellos reanuden las negociaciones. Hace rato Agustín viene pidiendo una mejora y se llegó a esta instancia porque no se pudo avanzar con la gente de Boca”.

Fuente: Infobae