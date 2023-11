Fuertes cruces y acusaciones en el debate entre Rossi y Villarruel

A 11 días del balotaje que definirá el próximo presidente de la Nación, los candidatos a vicepresidentes de las fórmulas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, Agustín Rossi y Victoria Villarruel, se cruzaron en un nuevo debate en el programa A Dos Voces.

Cada uno desde su atril, con la posibilidad de tener anotaciones a mano, los candidatos a vicepresidente que ya se habían cruzado en septiembre, volvieron a verse las caras.

El intercambio entre Rossi, jefe de Gabinete, y Villarruel, actual diputada nacional, se realizó cinco días antes del debate que pondrá frente a frente a los candidatos presidenciales Sergio Massa (UxP) y Javier Milei (LLA), previsto para el próximo domingo en la Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires (UBA).

En los “minutos libres”, Agustín Rossi le cuestionó la decisión de aliarse con Patricia Bullrich, y categorizó a Milei de mentiroso: “Los únicos que mienten son tus candidatos, como Milei, que le dijo montonera a Bullrich”. “Ahora dijo que coincide en el 90% de sus propuestas. O sea qué mentía antes o miente ahora”.

Villarruel acusó a Rossi de vivir en un “mundo de fantasía”: “Te cuenta lo que vive en una galaxia desconocida. Por ejemplo, el presupuesto de 2024, lo que hay es gravar con más IVA los alimentos o el pan. Aumentar los bienes personales a todos aquellos que tienen propiedades rurales. De eso se hacen cargo que están poniendo el cuerpo en el campo y hoy sufren una sequía. Viven en un mundo de fantasía que no van a poder aplicar, sino que tuvieron cuatro años para hacerlo y no lo hicieron”.

El ataque de Hamas a Israel fue otro de los temas que se discutió, y en esa línea Villarruel le preguntó a Rossi “¿Por qué favoreciste el memorándum con Irán?”, el actual jefe de Gabinete respondió que “El memorándum con Irán buscaba sentar a quienes había imputado el fiscal Nisman frente a la Justicia. Se aprobó y fue el canciller, y los ministros dimos los debates, y no se concretó”. Y sobre el grupo terrorista Hamas, Rossi aclaró que “Nuestro candidato a presidente en el debate fijó la posición, que se declare a Hamas organización terrorista. Nuestra cancillería condenó el ataque”.

En la dinámica de “minutos libres” se abrió la cuestión de Malvinas, y Rossi apuntó contra Diana Mondino, posible ministra de relaciones exteriores en un eventual gobierno de Milei, y su admiración con la ex primera ministra Margaret Thatcher: “Malvinas es una cuestión importante para todos los argentinos y hay que tener posiciones claras. no podes tener una canciller que se quiere sentar con los isleños ni un candidato que admira a la Thatcher”. Villarruel, indignada, contestó: “Si él quiere hablar solo, que se vaya al living de la casa a hablar. Estoy indignada porque son unos mentirosos”.

En política exterior, Rossi calificó a Milei de irresponsable por querer romper relaciones diplomáticas con China y Brasil, “nuestros principales socios comerciales”, explicó el compañero de formula de Massa. Al instante, Villarruel arremetió fuerte y dijo: “No te vengas a hacer la Madre Teresa cuando se han peleado contra infinidad de naciones para alinearnos con Bolivia, Cuba, Nicaragua o Venezuela; si van a hablar de las relaciones exteriores seamos sinceros”.

En el primer eje “Economía y Trabajo”, Villarruel arremetió contra Rossi y Massa: “Todo lo que van a escuchar de Rossi es mentira. Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2001. Nosotros vamos a estabilizar la economía y bajar la inflación de un hondazo. El 19 de noviembre cuando estés por elegir tu boleta elegí continuidad o cambio”.

Por su lado, Rossi se defendió con datos y puso los objetivos en Economía sobre la mesa: “Con Massa nos comprometemos a mantener y ampliar los puestos de trabajo que existen en la Argentina. Llevamos 37 meses de crecimiento del empleo asalariado registrado. Presentamos en el Congreso de la Nación un plan para llevar adelante el nuevo empleo”.

En el segundo eje, “Seguridad y Defensa”, Agustín Rossi recordó su gestión : “He sido ministro de Defensa en dos oportunidades. Presenté una ley para los fondos de reequipamiento de las Fuerzas Armadas e impulsamos la jerarquización de salarios”. Por su lado, Villarruel mencionó al narcotráfico y la inseguridad como cuestiones principales en este eje: “La inseguridad dejó de ser una sensación. El narcotráfico creció. Los piquetes, los cortes de ruta y los cortes de calles se hicieron parte de nuestra vida cotidiana. Las usurpaciones también son moneda corriente, sin que el Estado haga nada”, sentenció la candidata que acompañará a Milei.

El tercer eje, Salud, Educación y Políticas sociales, comenzó con la candidata de La Libertad Avanza que manifestó: “Un chico hoy egresa del primario y no sabe ni hacer una oración con sujeto y predicado ni matemáticas simples. Es importante, pero en el nido kirchnerista de Santa Cruz tienen solo 60 días de clases. En la salud, el panorama es desolador. La salud es otro relato del gobierno. No vamos a cerrar hospitales, pero sí vamos a auditar los planes sociales y no nos encontremos con la sorpresa de que haya gente que se vaya al exterior con el plan. Vamos a mejorar los sueldos de docentes, enfermeros y médicos”, criticó.

En relación a la propuesta de los “vouchers” en el sistema educativo, Rossi recordó cuando “estudiaba en una biblioteca porque no tenía para comprar libros. Si no tenía universidad pública, no lo hubiese podido hacer. Mi mamá era viuda”.

En el último eje sobre Justicia, Derechos Humanos y Transparencia, el jefe de ministros, Agustín Rossi dijo: “En 1994 se incorporaron los tratados internacionales de DD.HH, son de cumplimiento obligatorio en la Argentina. Todavía hay 300 argentinos que se los robaron del vientre de la madre y se lo dieron a un militar. Los vamos a seguir buscando”. A su vez, Villarruel acusó de distintos casos a Rossi y al kirchnerismo: “Para el kirchnerismo es Nisman, el vacunatorio VIP, después Rossi contanos cómo es espiar jueces, la tragedia de Once, los Sena en Chaco, las fiestas en Olivos, los juicios por la expropiación de YPF, la causa de los cuadernos, el misil y las balas que se te perdieron, el dólar futuro, Milagro Sala en Jujuy, la compra de barbijos con sobreprecio en plena cuarentena, Lázaro Báez. Todo esto nos lleva a decir, ¿querés como argentino continuidad o cambio?”.

