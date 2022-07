Luego de más de 9 mil días, Federer dejó de aparecer en el ranking ATP

Cuando Roger Federer sumó su primer punto ATP el 22 de septiembre de 1997, no existían las redes sociales y no todos podían acceder a internet. Desde entonces, lideró el ranking durante 310 semanas y ganó 20 títulos de Grand Slam, entre otras cuestiones que lo elevaron a una categoría de jugador histórico en el tenis. Hoy, 9.058 días después de aquel punto en un satélite de Bossonnens, Suiza, desapareció del ranking, dado que se le fueron los 600 puntos que aún conservaba de la final de Wimbledon 2019.

Por una lesión en su rodilla derecha, que lo sigue teniendo a maltraer y no lo deja volver al circuito, Federer no participa de un torneo desde hace más de un año. De hecho, su último partido fue la derrota en los cuartos de final de Wimbledon 2021, cuando cayó ante Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6 (4) y 6-0. Esa despedida que contó con un aplauso sentido del público terminó siendo -sin saberlo- su, por ahora, última presentación en una cancha.

“Espero poder volver una vez más. He extrañado este lugar”, dijo Roger, cuando asistió a la ceremonia del centenario de la Cancha Central del All England Lawn Tennis Club. “Sabía cuando salí de la pista el año pasado que el año por delante sería duro”, agregó. Y tan difícil fue que pasó por las manos de diferentes especialistas y, así y todo, sigue sin poder encontrarle la vuelta a la cuestión.

No obstante, Federer sueña con volver. Con tener una oportunidad más para despedirse en la cancha, donde más le gusta estar. Si bien tiene 40 años (el 8 de agosto cumplirá 41), cree tener aún hilo del que tirar. Y hasta soñó con una planificación para su próxima casi gira despedida de forma oficial. “Cómo, cuándo y para hacer qué no lo sé aún. Pero regresar al circuito es la idea”, confesó hace un par de semanas. Y afirmó: “Todavía mantengo esperanzas, ya he recorrido una parte del camino. No estoy lejos. Los tres o cuatro próximos meses serán determinantes”.

Según lo planificado y anunciado en las redes sociales, Federer integraría el equipo Europa en la próxima edición de la Copa Laver, que se celebrará del 23 al 25 de septiembre en el O2 Arena de Londres (ex sede del ATP Finals). Roger, uno de los encargados de la organización, confirmó su presencia para compartir plantel con Rafael Nadal (4°) y Andy Murray (52°). Además, sueña con convencer a Novak Djokovic (7°) para unir al Big4 y armar el verdadero Last Dance. En caso de jugar, el ATP 500 de Basilea también soñaría con contar con su presencia.

A pesar de no contar con puntos y de haber desaparecido de la clasificación, Federer podría utilizar la condición del ranking protegido o pedir una invitación (¿qué torneo se negaría a darle una?) para poder participar de los diferentes certámenes. Pase lo que pase, hoy se dio el cierre de una época. Una de las más gloriosas de la historia del tenis.

Fuente: LB24 / Olé.