Su madre fue víctima de femicidio y le usurparon la casa

Los hijos pequeños de Verónica Del Cero, asesinada por su marido en Pehuen Co en marzo pasado, querían volver a su casa en esa localidad el pasado domingo luego de estar varios meses con su hermana mayor y se encontraron con una desagradable sorpresa: la vivienda fue usurpada.

“Llegamos a la casa de mi mamá, la casa de mis hermanos y estaba habitada por una gente. La casa que a mi mama le costó la vida, estaba con gente que usurpó, que la misma policía retiró todas las cosas de mi mamá, de mis hermanos, no nos dejaron ingresar y nos recibieron con agresión”, relató en el programa Nunca es Tarde, Belén, hija de Del Cero.

La mujer está a cargo de sus dos hermanos de 12 y 14 años luego de que su padre matara a su madre a cuchilladas y este quedara detenido.

Belén asegura que ese mismo día intentó hacer la denuncia, pero la policía le exigió los papeles de la casa. Lo intentó nuevamente el lunes y esta vez sí se la tomaron, pero le dijeron que una fiscal había tomado el caso.

“A través de mi abogado investigamos que no es Fiscal la mujer y los testigos los han amenazado”, detalló.

Belén había regresado por primera vez tras el lamentable incidente y el motivo era celebrar el cumple 14 de su hermana, plan que lograron concretar en otro lugar.

Luego de eso “vino gente a insultarnos, a decir que era un rancho, y eso no es un rancho, el techo de mis hermanos. Yo no quiero plata, ni terreno, como me vinieron a decir, son gente que vive por allí, los que le vendieron esto a mi familia”.