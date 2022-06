Retegui decidió no ser ayudante de Tevez en Rosario Central

Carlos Retegui tomó la decisión de mantener su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde está a cargo de la Secretaría de Deportes, y de esta manera no será ayudante de campo de Carlos Tevez en Rosario Central. El Chapa explicó: “Soy amigo personal de Carlos y la relación profesional va más allá, lo quiero con el corazón y él lo sabe. Hace una semana Rosario Central, que es uno de los más grandes del mundo y con una hinchada majestuosa, tenía entrenador y de la noche a la mañana pasó lo que pasó. Lo voy a acompañar a Carlos en lo que lo pueda acompañar siempre que lo permita mi trabajo en el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Deportes, donde tengo una responsabilidad muy grande y no puedo dejar de la noche a la mañana. Lo voy a acompañar en todo lo que pueda, como en cancha de Vélez y como hace más de un año”.

Retegui, que viene conformando el equipo de trabajo de Tevez hace un tiempo largo, contó que Carlitos le había admitido en una charla que él quería iniciar su carrera en Rosario Central y le advirtió que se estaba preparando para tener una carrera tan exitosa como la que protagonizó como jugador: “Voy a ser el mejor, me estoy preparando para ser el mejor. Y cuando me miró a los ojos, me convenció. Cuando se pone objetivos, es una persona que los cumple”, aseguró el Chapa.

Sobre la incertidumbre que se generó en los últimos días, Retegui aclaró que “nunca se analizó la posibilidad de estar en los dos lugares”, en relación a Central y el Gobierno, pero afirmó: “Tengo la mayor voluntad para acompañarlo de la mejor manera que pueda siempre y cuando la Secretaría me lo permita”.

Fuente: TyC Sports