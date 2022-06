MotoGP: Fabio Quartararo lideró de punta a punta y ganó en Alemania

El MotoGP cumplió con su paso por Sachsenring, donde se llevó a cabo el Gran Premio de Alemania y tuvo como ganador a Fabio Quartararo.

En en los primeros metros de carrera, Fabio Quartararo pudo superar al autor de la pole, “Pecco” Bagnaia, para tomar la punta de la competencia. El de Ducati cayó al segundo lugar, mientras que tercero se puso Aleix Espargaró.

Bagnaia intentó recuperarse luego de la primera vuelta, pero tuvo el francés aguantó, con un leve roce en la curva 1. En tanto, Johann Zarco dio cuenta de Aleix Espargaró y pasó a ser el nuevo tercero y Jack Miller debió cumplir la penaliazación de vuelta larga por haber ignorado las banderas amarillas en la FP4.

En la vuelta 4, las aspiraciones de lograr un buen resultado para “Pecco” Bagnaia se diluyeron luego de la cuarta vuelta de carrera. El italiano comenzó a presionar a Quartararo, pero al llegar a la curva uno perdió la rueda delantera de la Ducati y se fue al piso, teniendo que abandonar la prueba.

Con Bagnaia fuera de carrera, Quartararo pudo afianzarse en la punta de la carrera, mientras que también sufrió una caída Joan Mir y el que debió abandonar fue Maverick Viñales por un problema en el sistema del “holeshot”.

The battle for P3 is on! ⚔️@jackmilleraus makes a play up the inside of @AleixEspargaro but he can't make it stick 💥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/1NizEmfHve — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2022

Fabio Quartararo, que había elegido la goma trasera media, se impuso con autoridad en Alemania para ganar por undécima vez en MotoGP y por tercera en la temporada 2022. Segundo terminó Johann Zarco para completar el 1-2 de los franceses en MotoGP y el podio lo completó Jack Miller, que pudo dar cuenta de Aleix Espargaró (4°) a tres giros del final. El top 10 lo completaron: Luca Marini, Jorge Martín, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Miguel Oliveira y Enea Bastianini.

Taka is out 💥



Nakagami has a very fast crash in sector 3 but is up on his feet 🙌#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/TMzAJeL8eu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2022

Con estos resultados Quartararo lidera el campeonato con 172 puntos, seguido por Aleix Espargaró a 34 y Johann Zarco a 61 puntos de su compatriota.

Fuente: LB24 / Carburando.