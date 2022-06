La fan que hizo topless para Arjona: “Mi suegra dijo que si las tuviera así, también lo haría”

Rocío Gallardo fue la protagonista de un video que circula por el mundo en el que se la ve haciendo un topless mientras Ricardo Arjona durante un show en Miami. Con el paso de las horas la fanática viene brindando detalles sobre aquellos segundos de fama y en conversación con La Brújula 24 dijo que fue algo espontáneo.

Arjona cantaba Desnuda (una canción de su álbum “Sin daños a terceros” de 1998), Gallardo se dejó llevar al escuchar su pieza favorita del cantante guatemalteco y se sacó la blusa dejando sus pechos a la vista del artista.

“Es una de mis canciones favoritas de él, que es mi cantante favorito. Como estaba tan cerca quise llamar su atención para tener contacto visual con él y que me tirara un beso. ¡Funcionó! Y más que eso, hasta entablamos una pequeña conversación”, dijo la mujer de 30 años en el programa Nunca es Tarde.

Gallardo agregó que lo hizo de manera espontánea y que recibió el apoyo de otros asistentes al recital, así como de su esposo y cuñada, que la acompañaban.

“Mi suegra me dijo que si las tuviera así, también lo haría”, agregó la joven cubana que vive en Estados Unidos desde hace 17 años y que aseguró creció escuchando a Arjona.

“Este tipo de cosas si me las pienso mucho, la cabeza me gana y si lo planeo no lo hago. Nunca dejé mis pechos al aire, siempre los tuve tapados, porque lo hice sin faltarle el respeto a nadie, alcé la camisa al aire para llamar la atención de Arjona”, dijo.

Gallardo, quien es propietaria de un local de estética y maquillaje, dijo que los videos que se difundieron los grabaron su cuñada, su esposo y su suegra. “Así como acepto a las personas y las respeto como son, tengo una familia que me respeta”, acotó.

La reacción de la gente también la sorprendió: “Todos estuvieron gritando, aplaudiendo, varias chicas de filas más atrás se acercaron para decirme que ellas lo hubieran hecho también. Todo el mundo estaba divirtiéndose, no hubo nadie con alguna ofensa ni para atacarme”.