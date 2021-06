La historia de "Ricardito", el taxi Volkswagen Escarabajo que recorre Bahía

"Ricardito estaba dormido en un taller mecánico en Bahía Blanca", así comienza la historia del Volkswagen Escarabajo amarillo caracterizado como taxi que circula por la ciudad. Es una experiencia que combina amistad, pasión por estos autos clásico y fanatismo por Ricardo Arjona.

Matías González, su dueño, relata que cuando supo que estaba en venta, de inmediato quedó enganchado, porque es un modelo del año 58 y amarillo, como la versión de maqueta que le regaló hace unos años su amigo Claudio Ugeta, con quien emprendió la restauración que tomó unos dos meses.

"Con Claudio restauramos autos Volkswagen y hace dos años me regaló una maqueta caracterizado como taxi de Nueva York. Hace dos meses se nos presentó la compra de este y justo era amarillo, lo caractericé así porque me gusta Arjona y por el regalo de mi amigo", cuenta González en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

Ahora "Ricardito" recorre las calles de Bahía Blanca atrayendo las miradas y los focos de las cámaras de los transeúntes. "Tuvo una repercusión muy positiva, la gente le saca fotos....", comenta González, quien disfruta de esta pieza de colección.

Tenía "muchos detalles para reparar y reconstruir. No tenía el motor puesto (el que tiene ahora es cero kilómetros), tuvimos que hacerlo casi todo desde cero. De chapa estaba bien, obviamente se arreglaron bastantes cosas, pero era amarillo y eso fue lo que me enamoró del auto. Tenía que ser taxi, como el de Arjona y como la maqueta que me regaló Claudio", afirmó González.

El dueño de este auto aclara que, aunque en plena calle le levantan la mano, no le está dando ni piensa darle uso como taxi y que es sencillamente de colección, pero sí lo pone a la orden para quien quiera sacarse fotos y que las compartan con él para usarlas en el Instagram @viaricardito.