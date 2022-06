Padres dicen que la maestra distrae por su figura y piden reemplazo

Una joven maestra de arte fue cuestionada por un grupo de padres de una escuela inicial de Nueva Jersey, Estados Unidos debido a que -según dicen- su figura curvilínea distrae el foco de atención. Al parecer las madres son las que más se oponen a que la docente siga en el cargo, aduciendo que usa ropa no adecuada con su voluptuosa figura. Según argumentaron, el cuerpo de la maestra de preescolar -de la que no se informó su nombre- “es un problema para que sus hijos e hijas se concentren en clase”.

La mujer, que se presenta en redes como @toyboxdollz se defendió de las acusaciones asegurando que cuando está al frente de sus clases utiliza otra ropa a la que se ve en las fotos de su Instagram, el cual ya tiene más de 700 mil seguidores.

“Es fácil para la mayoría de las personas descartar la cantidad de trabajo que me tomó para llegar a donde estoy hoy. Sólo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes”, se defendió.

“Algunas personas piensan que estamos hechos de piedra o que no tenemos sentimientos. Rechazan el hecho que su falta de empatía puede llevarnos a perder ingresos con los que sustentamos a nuestras familias”, añadió.

Artista, profesora de arte e influencer

La historia de “The Art Teacher”, como se hace llamar, recorrió el mundo y ella posteó recientemente en su perfil: “Artista, profesora de arte, influencer, etc. He trabajado durante años para convertirme en la mujer que soy hoy. Fuerte, exitosa, amorosa, motivada, etc. Desafortunadamente, como persona influyente, es fácil para la mayoría de las personas descartar la cantidad de trabajo que tomó para llegar a donde estoy hoy”.

