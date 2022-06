Fertilidad asistida, la ciencia le echa una mano a la vida para que se abra camino

Las soluciones que la ciencia ofrece para que la vida se abra camino son cada vez más amplias. La fertilización asistida es una de ellas y las oportunidades para que parejas o personas solas tengan hijos, se extienden cuando están guiadas por equipos de expertos como los que hay en Bahía Blanca y legislaciones que la hacen de fácil acceso tanto en el sistema de salud público como privado.

A través de tratamientos que cada vez se perfeccionan más, es posible lograr la gestación, siempre dependiendo de variables como la edad y la salud en general de la mujer que busca quedar embarazada.

La Ley de Reproducción Asistida aprobada en la Provincia en 2010, abrió la puerta para las obras sociales, las prepagas y el sistema público dieran cobertura a los tratamientos médicos. Un proceso que antes de esa fecha solo era posible de forma particular.

“El Hospital Penna se convirtió en el primero del sistema público en comenzar a bridar fertilidad asistida”, señaló Patricia Failo, licenciada en ciencias biológicas e integrante del equipo de ese centro de salud. Además, en la ciudad funcionan centros privados que ofrecen el tratamiento.

La experta detalló en el programa La Brújula TV hay varios factores a evaluar a la hora de comenzar el tratamiento y que involucran a especialistas de varias áreas. “A veces es un problema metabólico o de infección que se resuelve rápidamente. Luego están los tratamientos de media complejidad en los que se hacen estudios para determinar las causas y los de alta complejidad que requiere una preparación especial, un quirófano y se realiza todo el cultivo de los embriones en el laboratorio”.

“Lo que hay que ver son los requisitos, la edad, la causa y en qué condiciones está quien solicita el servicio. La cobertura de obras sociales, prepagas y lo público es hasta 43 años en óvulos propios y hasta los 50 años en ovodonación (de otra mujer)”, explicó la experta.

El doctor Guillermo Ponce, especialista en medicina reproductiva, señaló que en general entre el 15 y 18% de la población tiene alguna dificultad para lograr embarazo. A esto hay que sumar el cambio cultural que lleva a las mujeres a postergar la edad en que desean ser madres.

“Cambió la cultura, pero no la biología. Hoy la mujer tiene una inserción sociocultural y económica diferente que la lleva a postergar la maternidad. Además, más de 50% de las consultas son parejas nuevas por segunda o tercera unión, que buscan cuando tienen 35 años o más”, apuntó el experto en el programa Estación 24, que se transmite por La Brújula 24.

Ambos especialistas coinciden en la importancia de no esperar demasiado antes de ir a la consulta, Failo señaló que “en general una pareja al pasar un año de no poder producir el embarazo debería hacerse un análisis. Si es una mujer joven puede esperar un poco, pero si se acerca a los 40 no debe esperar”.

Los principales inconvenientes y sus soluciones

Failo señala que las razones por las que una persona no queda embarazada son varios. En el caso de las mujeres puede ser algo anatómico en su aparato reproductor, alguna obstrucción o problemas infectológicos. Cada tipo de inconveniente tiene un abordaje distinto.

“Cuando el inconveniente es el hombre se trata con vitaminas para aumentar la cantidad y calidad del esperma, la ventaja que tiene los hombres es que cada tres meses se renueva toda la carga, el problema es cuando no hay espermatozoides que por obstrucción o cuando no se generan y hay que ir a un banco de semen”, agregó la experta.

En los casos en que se requiere un tratamiento de alta complejidad tienen una parte clave en los laboratorios. Explica Failo que allí se acercan los espermatozoides para que fecunden al óvulo o directamente se introduce el aporte masculino para que ocurra la fertilización. Esa nueva célula luego se implanta para procurar el embarazo.

Ponce detalló que “el tratamiento en sí mismo son 15 a 18 días y se implantan uno o dos embriones, porque todas las técnicas se han mejorado ya que tienen una tasa aceptable de embarazo y baja tasa de embarazo múltiple que a veces es una preocupación”.

Un aspecto clave para que el proceso sea exitoso es la edad de la mujer. En ese sentido, el especialista señaló que a partir de los 35 años las tasas de embarazo bajan, independientemente del tratamiento que se utilice.

Los dos especialistas en fertilidad están de acuerdo en que es muy importante la edad de la mujer, ya que de los 35 años en adelante las tasas de embarazo bajan independientemente del tratamiento que se utilice. Además, en general las mujeres desde 20 años a 30 años tienen 25% de chance de quedar embarazada con tratamiento, pero cuando vamos al rango entre 38 años a 40 años, esa chance baja a 5%.

Donación para la vida: óvulos congelados

Poner en pausa la posibilidad de embarazo también es factible y bajo ciertas condiciones está cubierto por las obras sociales. En Bahía existen los bancos de óvulos y de esperma que vienen en ayuda de quienes lo requieren.

“Las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener toda la vida, a medida que vamos creciendo nos vamos quedando sin esa reserva, mientras más grandes somos más problemas vamos a tener”, explica Failo.

La opción de congelar los óvulos “es válida para quien quiera postergar”, apuntó la experta. Este proceso está cubierto cuando hay algún problema oncológico previo al tratamiento, pero si es por deseo depende del caso. Aunque destaca que no es tan caro y que el costo principal es el mantenimiento anual.

“Cuando la mujer ya no produce óvulos en cantidad o calidad para lograr embarazo con óvulos propios, la técnica indicada es con óvulos donados, el programa de ovodonación, que permite que se haga un tratamiento con una donante. Hay muchas que lo hacen para que otras puedan lograr embarazo, se coordina, primero se hacen todos los estudios, salud clínica, infectología y genética”, explica Ponce sobre el proceso.

Esta opción de la donación es solo posible a través de los privados, porque según detalla Failo no hay bancos públicos de óvulos o semen para hacer el procedimiento que quedó habilitado gracias a la Ley Nacional de Fertilización Asistida que se promulgó en 2013.

¿Cómo acceder al servicio sin obra social?

El Hospital Penna es el único centro médico público que tiene especialistas en fertilidad asistida y allí pueden solicitar turno quienes tengan problemas para lograr un embarazo.

Para hacerlo hay que llamar a la central de Hospital (0291 459-3600) y especificar que se quiere un turno con ese departamento. De allí derivan la solicitud y comienza el proceso con una consulta.

“Le damos un turno con los ginecólogos y se le piden los estudios diagnósticos, en inmediata comunicación se deriva a las consultas que se necesiten, se evalúa muy rápido y se decide el tratamiento”, dijo Failo.

La Ley Nacional establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo.

Además, se pueden hacer un máximo de cuatro tratamientos de baja complejidad por año y hasta tres tratamientos de alta complejidad, con intervalos mínimos de 3 meses entre cada uno de ellos.