Lautaro Martínez figura entre los 11 futbolistas más caros del mundo

Lautaro Martínez fue considerado el 11° jugador más caro del mundo según el observatorio de Fútbol (CIES). Este ranking incluye a los 100 futbolistas de mayor valor económico de la actualidad, el Toro aparece como el argentino más valioso.

Lautaro tiene contrato hasta 2026, pero si un club pretende comprarlo debería negociarlo cerca de los 106 millones de euros, según el IBEC. Esto no es para nada casualidad, ya que Lautaro viene de concluir una espectacular temporada en la que hizo de todo.

El Torito finalizó la campaña 21/22 con 25 goles en 49 partidos, su cifra más alta en cuatro años en Italia. Convirtió 21 por Serie A, uno en Champions, dos en la Copa Italia y otro más en la Supercopa de Italia. Anotó en todas las competencias y las últimas dos fueron importantes porque valieron los títulos ganados por el equipo de Simone Inzaghi.

Los criterios del ranking no tienen que ver solo con el nivel futbolístico, sino también que otra parte fundamental es la edad de los jugadores y las proyecciones que tienen a futuro. Es por eso que jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo no figuran en esta lista, ya que por más calidad que tengan, ya tienen muchos y no les queda tanto tiempo jugando desde adentro.

Romero, De Paul y Álvarez, también entre los 100 más caros

Los otros argentinos que figuran en el listado son Cristian Romero (51º), defensor del Tottenham con un valor de 68 millones de euros, Rodrigo De Paul (64º), mediocampista del Atlético Madrid valorizado a 61 millones y Julián Álvarez (93º) con un precio de 51 millones.

Julián es solo uno de los cuatro futbolistas del ranking que no jugó en ninguna de las cinco ligas más importantes de Europa. Aunque, ya dentro de poco, el cordobés debutará para el Manchester City, quien lo adquirirá a partir de julio.

Los 10 futbolistas de mayor valor

​Adelante de Lautaro se encuentran 10 jugadores que valen más que él según CIES. El líder es el francés Kylian Mbappé que tiene un valor estimado de 205 millones de euros, luego el brasileño de Real Madrid Vinicius Junior, con 185 millones, y el noruego Erling Haaland, flamante refuerzo de Manchester City, con 152 millones.

Fuente: Olé