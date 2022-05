Leclerc arrasó y se quedó con el mejor lugar de largada en Montecarlo

La Fórmula 1 tuvo acción con la clasificación del Gran Premio de de Mónaco, séptimo evento de la temporada 2022 del Campeonato Mundial. En la misma, Charles Leclerc fue el piloto que se quedó con la pole, con un tiempo de 1’11.376, siendo el mejor de principio a fin en todas las sesiones. Por esa razón, el local largará primero en la carrera del domingo.

La Q1 comenzó cierta polémica cuando los comisarios decidieron sacar bandera roja tras un toque de Tsunoda con el muro, pese a que el japonés de AlphaTauri logró llegar a boxes. Eso arruinó el intento de algunos pilotos y obligó a una lucha final en menos de dos minutos, en la que varios no pudieron llegar a tiempo para un último intento.

