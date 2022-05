Susana Giménez, furiosa con Jorge Rial: “Que se vaya a la mier…”

Días atrás, en una nota con LAM (América, lunes a viernes a las 20), Jorge Rial se mostró lapidario con Susana Giménez, que ahora le respondió con todo.

El conductor cuestionó el homenaje que la diva recibió en los premios Martín Fierro e hizo una comparación con Mirtha Legrand: “Para mí, la gran diva es Mirtha. Más que Susana. Porque Mirtha es un ejemplo. Susana, no”.

“Susana no me gusta: no me gusta lo que dice, no me gusta cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve, porque decir eso es hablar de todos nosotros. ¡No me gusta! Mirtha tiene 95 (años) y sigue laburando, se la bancó en la pandemia, lo respetó, no puteó, cuando se tuvo que vacunar se vacunó, no fue antivacuna, no puteó al país…”, sumó Rial.

Además, al ser consultado por la obra teatral que Susana realizará en Punta del Este, Uruguay, se mostró contundente: “Le va a ir mal”. “En el Uruguay, a los argentinos siempre les fue mal. Decime a qué argentino le fue bien en Uruguay. No hay tradición en ese sentido de extranjeros”, explicó.

Como era de esperarse, estas declaraciones no le cayeron nada bien a Susana. Tras una cena con amigas, la diva fue consultada por Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30). “Yo estoy fantástica, muy bien. Estamos acá, festejando”, dijo Su primero sobre la reunión. Y luego le deseó una pronta recuperación a su amiga Legrand, quien tiene coronavirus.

La conductora se mostró de muy buen ánimo, pero todo cambió cuando le preguntaron por Rial y las frases en su contra.

“Que se vaya a la mierd… Mirá Rial”, sentenció Su, haciendo el popular gesto de fuck you con su dedo índice arriba, dedicado al ex Intrusos. “Chau, chau”, cerró la nota, molesta.

En su cuenta de Instagram, Rial subió el fragmento con el exabrupto de Susana y junto a un emoji de bruja, señaló: “Una lady (dama)”.

Un posteo súper picante

​Es sabido que históricamente la relación de Rial y Susana no es para nada la mejor. Pero un hecho del año pasado la quebró definitivamente.

​Tras el rápido final de TV Nostra, ciclo que el conductor realizó apenas dos meses y medio en América TV, sin darse cuenta, Susana publicó un tuit en su contra que luego inmediatamente borró.

Rial, tras comunicar el fin de su ciclo, había admitido frente a cámara que le habían dado “una Ferrari” y que era el responsable de haberla chocado. Entonces, la diva publicó en su Twitter un mensaje que debería ser privado: “Vi que chocó la Ferrari. Todo llega. Beso enorme, Marce querida”.

Fuente: Clarín