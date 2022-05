Borracho quiso huir y atropelló a inspector

Un violento incidente de tránsito tuvo lugar durante el transcurso de esta madrugada en pleno barrio Universitario.

Minutos antes de las 6, en Perú al 400, el conductor intentó evitar ser interceptado por un control de tránsito y atropelló a un inspector.

Quien guiaba la Fiat Strada fue identificado como Nicolás Majnach, de 28 años. Luego se sometió al test de alcoholemia, el cual arrojó 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

El inspector, en tanto, es Daniel Cano quien sufrió traumatismos en distintas partes de su cuerpo. En el lugar trabajaron Policía y la guardia de Defensa Civil.

El director de Ordenamiento Urbano, Martín Moyano, explicó en LA BRÚJULA 24 lo sucedido: “Siempre estamos expuestos, por conductores temerarios. En este caso puntual, frenan y cuando los inspectores los abordan, aceleran y arremeten para escaparse. En este caso había agentes delante del vehículo y uno de ellos, no logró evitar ser impactado y golpeó contra otro auto que estaba al lado. Por suerte se encuentra bien, más allá de algún golpe”.

“Son circunstancias que esperamos que no sean la norma y lo más común. Los controles se diseñan para que los vecinos no se vean emboscados, con conos y señales lumínicas. Al doblar, los conductores se encuentran con otro control a mitad de cuadra que les impide la vía de escape. Es habitual que busquen algún recoveco para huir, poniéndose en riesgo él mismo, como también el de los inspectores y otros vehículos que son fiscalizados en ese momento. Por eso buscamos lugares amplios para montar los operativos. Hay mitos y todos estos ignorantes se suben a ellos”, añadió Moyano en el programa “Hoy También”.

El funcionario aclaró que “la Policía no sale a perseguir a la persona que evita el control para evitar un daño mayor. No obstante, se da aviso para que sean interceptados más adelante. En el caso de esta madrugada, se trata de una persona con una alcoholemia muy alta, sujetos que suelen ser los que terminan impactando contra los paredones y abandonan el vehículo para escapar a pie. Son enemigos públicos. Trataremos de que se le retenga la licencia el mayor tiempo posible y se analizará algún otro tipo de acción judicial”.

“Nosotros secuestramos el vehículo, retuvimos la licencia, pero el conductor no está detenido. Debemos entender que una persona así no se puede sentar al volante y mínimo debe perder la licencia por dos años para que entienda que manejar no es un derecho. Es una responsabilidad porque si el inspector caía mal estábamos hablando de otra cosa”, cerró Moyano.