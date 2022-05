Hepatitis de origen desconocido: “Hay un solo caso en el país; me preocupa más el Covid”

En Rosario, el niño de 8 años que cursa el único caso conocido de hepatitis grave de origen aún desconocido, se encuentra “en terapia y estable”, informaron este jueves fuentes sanitarias de la provincia. “Se han descartado las hepatitis A, B y C pero estamos esperando los resultados de D, E y otras causales que siempre estudiamos”, dijo la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano. Indicó que se descartaron otros brotes en el núcleo familiar del niño, por lo que los médicos determinaron que se trata de “un caso aislado”. El equipo médico está trabajando junto al instituto Malbrán y en las próximas horas enviarán allí “muestras para que ellos también participen de la investigación de las causales; estamos trabajando de manera conjunta y coordinada”.

El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido y desde entonces se notificaron más casos.

“No hablamos de casos confirmados porque actualmente la causa especifica es desconocida y bajo investigación. Los casos reportados se refieren a niños con una hepatitis aguda grave donde no se identificaron las hepatitis A, B, C, D o E.”, indicó la OPS/OMS en su página oficial en un comunicado del 3 de mayo.

No se sabe qué origen tiene la enfermedad

El Dr. Hugo Pizzi, infectólogo y consultor del Gobierno, habló esta tarde con La Brújula 24 sobre la hepatitis infantil de origen desconocido. “De los 238 casos a nivel mundial, había 20 que tuvieron que ser trasplantados. Anduvieron muy bien porque los chicos suelen ser excelentes receptores, pero es muy extraño. Alguien dijo que algo tenían que ver las vacunas y evidentemente las vacunas no tenían nada que ver. Por otro lado, de los 230 casos publicados hubo 70 que tenían un adenovirus (un virus muy común, que conocemos por el resfrío y demás). El agente que produce la enfermedad aún no ha podido ser detectado”, expresó en la emisión de “Nunca es tarde”.

Pizzi diferenció el grado de preocupación que, en estos momentos y en Argentina, debería tener desde el punto de vista sanitario, esos casos de hepatitis pediátrica con lo que sucede en materia de Covid-19.

“Me parece que es una cosa ínfima a nivel mundial. Es muy probable que los grandes hepatólogos del mundo lo puedan aclarar inmediatamente. Inclusive en Argentina hay gente sumamente capaz, en todos los distritos. Yo estoy muy ilusionado con eso. Si bien es algo a lo cual hay que prestarle atención, no es una cosa que de pronto sea un problema de salud pública prioritario. En el país tenemos un solo caso y en el mundo se está estudiando el origen”, indicó.

Dijo que, en cambio, “lo que aparentemente todavía no podemos encontrarle una solución es a la actitud indisciplinada y díscola y de no colaboración de muchos porque estamos internando de nuevo gente con Covid y con gripe y la mayoría están sin vacunar”.

“A cuatro millones les falta la segunda dosis y a 10 millones le falta la tercera. Y las vacunas se nos están venciendo. Eso, para mí, es un problema prioritario de la salud pública”, enfatizó.

“Hay vacunas y no tenemos brazos. El ministerio de salud ya salió a decir que están subiendo los casos y hay ministros que advierten que se viene una ola. No hay dudas de que todos, yo incluido, debemos entender que el virus quiere seguir existiendo, quiere persistir, y va a hacer lo imposible para eludir los diques de contención que le pongamos. Si ante una circulación de Covid se deja de usar el barbijo y de completar un calendario de vacunación teniendo vacunas gratis, entonces uno lo que puede ser es ser un comentarista, pero a mí me toca ser formador de médicos”, alertó Pizzi.

Recordó la manera que en algunas provincias lograron frenar la dispersión del coronavirus.

“Catamarca fue uno de los lugares donde mejor se trabajó. Le hacían pagar hasta el último centavo de la atención médica a los pacientes que no se cuidaban ni se querían vacunar. El que no usaba barbijo tenía multa”, expresó.