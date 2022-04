“Queremos que los vecinos vivan libres y los chorros estén presos”

El diputado Cristian Ritondo visita por estas horas Bahía Blanca en el marco de una apretada agenda que incluye diferentes reuniones en la ciudad y una actividad en Monte Hermoso. En rueda de prensa, confirmó cuáles son sus aspiraciones electorales para el año próximo, aunque puso por encima el objetivo de recorrer cada rincón de la provincia.

“No pensamos en la campaña, más allá de que la decisión está tomada de que vamos a trabajar pensando en 2023, pero estamos recorriendo nuevamente la provincia, algo que nunca dejamos de hacer. La idea es hablar con los vecinos, con los dirigentes, empresarios, emprendedores y la gente del campo. El sábado pasado estuvimos en Chascomús con todos los sectores productivos de la cuenca del Río Salado, luego fuimos a La Rural y al tractorazo”, resaltó Ritondo.

Además, ponderó que “creemos que la provincia es productiva y no inviable, algo que se demuestra en su potencia. Por eso tengo la decisión de representar a Juntos por el Cambio y ser la mejor opción. Por mi conocimiento y por la experiencia de cuatro años en gestión en uno de los cargos más lindos, con la convicción de que los bonaerenses puedan vivir mejor. No nos interesa pensar en si habrá una PASO, hoy pensamos en construir con los vecinos para resolver los problemas lo más rápido posible”.

“La provincia no puede quedar abandonada como hoy, sin obra pública y retomando la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Saben de la pelea que hemos dado junto con (Gustavo) Berdini que me acompaña aquí y lo que hemos hecho en seguridad en Bahía Blanca, por eso no hace falta hablar mucho, porque lo demostramos con la gestión en los cuatro años”, recalcó el Ministro de Seguridad bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Sobre la postura que pueda tener el actual Ejecutivo bahiense en campaña, entendió que “siempre es importante tener el apoyo de todos, con Emiliano (Álvarez Porte) trabajamos mucho el tema de seguridad, el apoyo de todos los intendentes, incluido Héctor Gay, es importante, pero el mayor respaldo que necesitamos es el de la gente, que son los que resuelven quiénes representan los valores de Juntos por el Cambio y el PRO”.

“Álvarez Porte es uno de los dirigentes más importantes que conozco y ha dado peleas interminables. Dependerá de qué pelea quiere dar él pero tendrá todo mi apoyo. Berni tiene el mismo problema ideológico que todo su gobierno. Cuando empezó la pandemia nos aislaron a nosotros y liberó a los presos, no hay lucha contra el narcotráfico y se ve con lo que pasó en Morón, respaldando que se le diga a los chicos que empiecen a drogarse”, recalcó Ritondo.

Y siguió diferenciándose del gobierno actual: “El Estado tiene otra función, la de la prevención y desde el área de Seguridad sacar la oferta, pegándole duro al narcotráfico. Nosotros queremos que los vecinos vivan libres y los chorros estén presos, la Provincia hoy no tiene esa política”.