“Acompañar a Milei no significa querer fusionarse con La Libertad Avanza”

La concejal del PRO, Gisela Caputo, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en el marco de la postura que tomó una buena parte de su partido, a raíz de las diferencias que surgieron entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por lo que su referente a nivel nacional emitió un comunicado dejando en claro de qué lado están.

“Lo que está pasando en la provincia es que Patricia está buscando una fusión con la Libertad Avanza, algo que el 80% del PRO bonaerense no quiere. Cristian Ritondo estuvo en el Luna Park, acompaña y es el presidente del bloque de diputados del partido. Acompañar a un Presidente que votó el 56% de los argentinos no significa que quieran fusionarse a la Libertad Avanza”, consideró Caputo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y estimó que “eso sería fundirse en la misma identidad, hay puntos en común con temáticas que se intentaron hacer entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Estamos con el ex presidente, Ritondo, Santilli, Grindetti y la jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez. Entre Bullrich y Macri hay cada vez más diferencias, uno defiende la posición orgánica para no perder la identidad y otro que habla de que el PRO no existe. Me parece muy fuerte de parte de ella cuando hace unos meses fue candidata en ese espacio”.

“Falta mucho para cuestiones electorales, no es algo que estemos planteando desde el seno del equipo de Cristian. Los dirigentes provinciales están planteando que el partido necesita una conducción. Antes era Jorge Macri presidiendo el partido, ahora es Jefe de Gobierno y es por eso que es razonable un reordenamiento”, recalcó en otro tramo de la entrevista radial.

Consultada en relación al tablero local, aseveró que “en Bahía Blanca, hasta donde sé, Héctor Gay está de vacaciones con su familia y no sé dónde está parado. Moirano sé que está apoyando a Patricia y es ahí donde surgen diferencias, si queremos una política para defender ideas o solo se buscan cargos. Bullrich convoca a muchos dirigentes del PRO con la propuesta de ser parte del Ejecutivo nacional. Esto es fuerte, pero también real. En la ciudad no mandan Gay, Nardelli y Moirano”.

“Hoy estamos trabajando desde un grupo de concejales como Adrián Jouglard, Emiliano Álvarez Porte, Fabiola Buosi y yo que representamos el PRO. Con los libertarios trabajamos muy bien en el Concejo, tratamos de ayudarlos pese a las diferencias internas que transitan y tenemos muy buena relación con ellos”, infirió la edil.

Por último, evaluó que “en el caso de Manes a veces parece que está con Losuteau, intentando marcar una diferencia pragmática con el gobierno actual, tampoco sé si seguirá haciendo política después de cumplir su mandato. Fue un fin de semana muy movido, Ritondo nos tuvo charlando con otros dirigentes de nuestro espacio”.