Entraron a robarle, se cocinaron comida y le defecaron el baño

Victoria se acaba de separar. Es mamá de seis nenes de entre 4 y 12 años, uno de los cuales tiene trastorno del espectro autista. A principios de esta semana le entraron a robar en su casa del barrio Evita. No sólo le llevaron lo “poco” que tenía, sino que además le generaron varios destrozos y, encima, le defecaron en el baño.

En diálogo con La Brújula 24, Victoria contó que el hecho se consumó el lunes, mientras ella se encontraba en casa de su madre junto con sus hijos.

“La estamos remando porque vengo de una separación por violencia de género, empezamos de cero, sin nada. No tengo calefacción ni tele y tengo un nene con autismo que es difícil de entretener. Cuando llegamos nos encontramos con que nos habían robado; se llevaron la garrafa y un anafe eléctrico que no era mío. También ropa y útiles de los chicos y mercadería”, expresó al programa “Nunca es tarde”.

“Tuvieron tiempo de cocinarse antes de llevarse la garrafa y la basura que había en una bolsa, la desparramaron por toda la casa. Ayer era el cumpleaños de mi nena y no tenía ni para hacerle una torta”, lamentó.

Los delincuentes provocaron destrozos en la puerta, que fue barreteada, y en muebles de la familia –quebraron las patas de las camas- con una malicia pocas veces vista.

“Estoy esperando ayuda y tratando de recuperarme. Me sacaron lo poquito que tenemos con mis seis nenes. Estoy buscando desesperadamente una garrafa para concinarles. Son cosas que me amargan y ya no sé qué más hacer. Lamentablemente me quedé sin trabajo”, dijo y agregó: “No tenía nada y ahora tengo menos. Me tiraron al barro”.

Victoria explicó que no tiene heladera ni lavarropas, y que la cocina que le donaron cocina la tiene que ir a buscar, pero que no tiene movilidad para hacerlo.

Según apuntó, los ladrones se llevaron hasta las frazadas que le había donado la Municipalidad.

Dijo que espera toda la ayuda que le puedan dar en Santa María 830 o en su teléfono 2914065511.