El docente Ayude explicó cómo se enseña el 24 de marzo en escuelas

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar. A 44 años de aquellos episodios oscuros para la historia de la democracia, los sucesos son parte del material de estudio en los distintos establecimientos educativos.

Es por ello que, en LA BRÚJULA 24, el docente –y actual consejero escolar por el Frente de Todos– Raúl Ayude explicó de qué manera se abordan los contenidos, promoviendo el respeto y rompiendo con cualquier tipo de estigmatización que pueda surgir al momento de comprender la historia.

“Siempre lo que tiene que ver con la labor de una escuela es un encuentro, uno propone un contenido que se entronca con la historia familiar de los chicos. En un día como hoy hay actividades, actos y reflexiones y, en mi caso durante gran parte de mi paso por la docencia dicté Filosofía y Construcción de la Ciudadanía, materias afines a la situación planteada”.

Estrictamente con respecto a la fecha que se conmemora hoy, indicó en el programa “Bahía Hoy” que “durante mucho tiempo ignorábamos parte de lo que había pasado, se fue reconstruyendo a partir de los juicios en la época de Alfonsín e incluso ocurre hasta el día de hoy. Uno trata de ir mostrando con una contextualización histórica y lo que pasó en Bahía en aquella etapa de la historia”.

“Afortunadamente se han ido armando videos de lo sucedido en la dictadura, que hasta sorprenden a los propios padres y abuelos de los estudiantes de hoy. Uno trata de explicar lo que ya está juzgado, que es información concreta de lo ocurrido durante la dictadura. Los primeros Juicios por la Verdad en Bahía Blanca que no fueron tales porque no había condenas se produjeron recién en 2011”, expuso, en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Ayude ponderó que “algunos de los que militábamos teníamos referencias de los delitos, pero que la cobertura de la prensa y que haya jueces que pidan que se investiguen fueron pasos que se fueron dando. Fue fundamental para que no queden impunes, en la Escuelita nacieron dos bebés y no se saben dónde están esas personas, por eso mientras no hay justicia sigue estando pendiente. El desafío es seguir reconstruyendo lo que pasó en la ciudad”.