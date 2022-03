Así fue la despedida de Gerardo Rozín en el último programa de La Peña de Morfi

Gerardo Rozín murió este viernes a sus 51 años, un apasionado de los medios, dejó su huella en distintos ciclo. El último fue La peña de Morfi, de donde se despidió el año pasado.

El 27 de diciembre de 2021 se emitió el último programa de La peña de Morfi que tuvo a Gerardo Rozín en la conducción, y él se despidió de su público y de sus compañeros con un extenso brindis que dividió en tres partes para poder ordenarlo mejor.

“Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. (…) Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo”, adelantó el conductor.

“El brindis lo divido en tres partes. Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes”, agregó.

“Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fue el diario, Sábado bus o en Tres poderes o en Gracias por venir”, señaló.

Fuente: Magazine