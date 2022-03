Mediación: qué frena su aplicación integral en la Provincia

La mediación es un tema muy convocante que sin embargo, a criterio de Alberto Balladini –ex integrante del Tribunal de Justicia de Río Negro y uno de los fervientes impulsores de la iniciativa- no tuvo el desarrollo que debiera haber logrado con los años, “siendo que soluciona muchos aspectos, como el humano y la sana convivencia”.

“Cuando se habla de democratizar la justicia, creo que se habla de una participación más activa de la ciudadanía. En la mediación, las personas que ingresan en un conflicto son los que participan activamente, guiados por un mediador, en la solución de la disputa. Eso genera cuestiones favorables en la justicia: la no intervención de un juez y el no colapso de las causas en los tribunales”, explicó.

En Río Negro, indicó Balladini, se logró que más del 55% de las causas que llegan a la justicia por conflictos familiares (régimen de comunicación, régimen alimentario, etc.), se solucionen con la mediación.

“El mediador no dice quién tiene razón sino que lleva a que las partes a iniciar un camino para reconsiderar el conflicto y llegar a una solución”, advirtió.

“El común de los ciudadanos debe tener una participación activa dentro de la sociedad que el sistema democrático no se conforma solamente con ir a votar para las elecciones. Debe ser cotidianamente abordado el tema democrático que, además de un sistema de gobierno, sea un sistema de vida. Esta cuestión de la mediación puede ser un aporte para que los ciudadanos entiendan que las diferencias pueden resolverse con la participación de los conflictuados”, amplió.

Balladini dijo que en la provincia de Buenos Aires no existe un compromiso real y concreto para avanzar con la implementación de la mediación en su total dimensión.

Un recorrido de casi tres décadas

En Argentina, el tema de la mediación se inicia con el dictado de la ley nacional 24.573 en 1994, en años en los que había atisbos de la aplicación de métodos alternativos en Chaco.

Personalidades destacadas del Derecho como la doctora Elena Higthon de Nolasco, ex miembro de la Corte Suprema; Gladys Álvarez y la doctora Cafure en Córdoba, iniciaron un proceso a favor de instaurar la mediación en todo el país.

“Participé activamente de esas actividades, se trabajó mucho; en un principio se implementó en tres o cuatro jurisdicciones y al año 2004 o 2005, existían disposiciones referidas a la mediación en las 24 jurisdicciones, incluyendo a la Ciudad Autónoma”, precisó.

En Provincia de Buenos Aires rige la ley 13.951 y decreto reglamentario 43 del 2019, donde se establece a la mediación como método alternativo de la resolución de conflictos judiciales, de aceptación obligatoria o voluntaria. Por resolución 821 de 2019 y dos acordadas de la Corte Suprema bonaerense, no se podía aplicar en causas penales, temas de incapacidad o causas que tramitan en los tribunales laborales y en Juzgados de Paz.

En 2021 se dictó el decreto 600 y, en el artículo 26, se exige que los mediadores -abogados- deben estar matriculados.

“En territorio bonaerense hay temas que requieren ser repensados. Por ejemplo la justicia restaurativa, en el ámbito penal, que constituye una vía de acceso alternativa de las víctimas y la participación tanto de la víctima como del ofensor en círculos restaurativos guiados por expertos que no sean sólo abogados”, dijo Balladini y agregó: “Los abogados no dejaron participar en este sistema restaurativo de conflictos a psicólogos, trabajadores sociales, contadores, escribanos, etc. que, entrenados y capacitados, actúen como comediadores”.

Esta multidisciplina, indicó, es necesaria cuando se trabaja con hechos como sustracción de niños, niñas y adolescentes y se utiliza la mediación transfronteriza. “Es lo mismo que en los pedidos de alimentos o régimen de visitas cuando uno de los progenitores está en el extranjero”, aclaró.

El Dr. Alberto Balladini habló con La Brújula 24 sobre la mediación.

Mediación comunitaria y escolar

Según sostuvo Balladini a la redacción de La Brújula 24, otro aspecto a considerar es la mediación escolar. “Deberían existir mediadores maestros, capacitados, quienes junto a psicólogos puedan abordar la problemática que se suscita en las escuelas. El secreto radica en armonizar estos métodos con los ya existentes pero hoy, esto en ninguna escuela se trata. Desde primer grado el chico debería acceder a la posibilidad de solucionar los conflictos de una manera distinta”, mencionó.

El profesional manifestó que tampoco debe desmerecerse la implementación de la mediación comercial y la mediación laboral.

“Hay que saber encarar aspectos conflictivos de la sociedad, como los cortes de ruta o de calle. En la medida que las partes participen de la resolución de sus conflictos, se van a lograr mejores resultados”, acotó.

“Se rompió el tejido social”

El ex integrante del Superior Tribunal de Justicia rionegrino consideró que en los conflictos tiene una incidencia alta “la ruptura del tejido social”.

“Yo, que tengo algunos años, recuerdo que el encuentro en el almuerzo y la cena, era algo a lo que no se podía renunciar donde los padres y los hijos comentaban lo que había ocurrido en la escuela, en el club y en el barrio. Hoy en día los padres salen a trabajar y los chiquitos quedan encerrados en las precarias viviendas donde viven o los llevan a jardines maternales. Se perdió ese vínculo esencial que hacía que los padres compartieran los primeros años de vida de sus hijos”, afirmó.