Realizarán una jornada de meditación para ayudar a "volver al eje" tras la inundación

Una jornada de meditación se va a realizar en el parque de Mayo el próximo miércoles con la idea de ayudar a todo el que se acerque a "estar mejor de lo que está, o que sienta que tiene mucha angustia".

Cristina, organizadora del evento, señaló en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24, que "es para todo el público, porque energéticamente todos tenemos que volver al eje". La participación es gratis y será a las 14:30 detrás del patio de la Escuela Nº 24.

"Es difícil, pero no imposible volver al eje. Necesitamos ser atravesados por la emoción para no tener repercusiones físicas como patologías, pero no amarrarse a una emoción, porque eso nos deja estáticos y la vida es fluida. Uno no va a ser la misma persona que antes de la inundación. Lo que tenemos que tratar es eso que nos movilizó, todo lo que nos sucedió individual y colectivamente y convertirlo en una mejor versión de lo que éramos antes", afirmó.

En la convocatoria se detalla que el evento tiene la intención de pasar del caos a la transformación y la luz.

"Sabemos que cada persona lo vive y vivió de una forma en particular. Nuestro objetivo es dar calma al alma y elevar la energía de nuestros cuerpos que estuvieron sosteniéndonos y lo siguen haciendo", señala la invitación.

Para mayor información, a Cristina se la puede contactar por el 2915035623 ó en Instagram @astroenergiatarot.cmb