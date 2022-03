Cambio clave en la policía

Cambio en Narco

Este fin de semana hubo un sigiloso cambio en el titular de la Dirección de Tráfico de Drogas de nuestra ciudad. Fue relevado el inspector Claudio Prieto, que había asumido a mediados de 2020, y asumió un viejo conocido de esa dependencia: el comisario mayor Diego Fernando Díaz Aguirre.

De regreso luego de haber pasado por Mar del Plata, Díaz Aguirre regresa a Bahía por decisión del Ministro de Seguridad Sergio Berni, que en las últimas horas realizó varios cambios en las seccionales bonaerenses dedicadas a combatir el narcotráfico.

El año pasado, y pese a no estar en esta jurisdicción, el designado comisario fue quien encabezó los operativos vinculados a la banda de los Vidal Ríos. Aquel episodio levantó suspicacias en varios estamentos. La explicación es que en la Justicia Federal le tienen mucha confianza a Díaz Aguirre, no así a otros miembros de La Bonaerense.

Fue este mismo policía que, hace casi 10 años, lideró la investigación de la famosa Causa Suris y desde allí quedó con buen concepto en el fuero federal.

Según pudo saber esta sección, una vez acomodado el uniformado mantendrá una reunión con el intendente Gay, el delegado del Ministerio Federico Montero y con hombres de la Justicia.

Cortame la música: murga censurada

El martes de Carnaval era la última presentación de una gira por varios puntos de la zona que realizó la murga bahiense Permiso Precario. La agrupación estaba casi lista para salir al escenario en Tornquist cuando el intendente de ese municipio, Sergio Bordoni, les impidió mostrar al público su espectáculo llamado “Conspiraciones”.

“Él se presentó y nos dijo que no quería nada de política en el Carnaval”, relató Juan Caputo uno de los 25 integrantes del grupo. “No conocía el estilo, ni él lo había visto (al espectáculo) ni su secretaria de Cultura (Lucía Urriaga), conoce el género, que sí contiene política, pero desde la burla desde el humor”, agregó

Caputo dijo que le explicaron “que en el espectáculo” no hablamos de su Municipio ni de él. Tiene un fuerte posicionamiento ideológico no partidario. Exponemos nuestro punto de vista y generamos un debate con el público desde el humor y la ironía”.

Las conversaciones no llegaron a nada y los chicos finalmente no se presentaron. Los organizadores retiraron los micrófonos del escenario y no se le informó al público que la presentación no se realizaría.

“Bordoni cree que el Carnaval es solo un momento de distensión, y lo es, pero hacer una celebración de Carnaval es también una decisión política”, dijo Caputo.

La murga ya se había presentado en Monte Hermoso, en Pigüé y en el Puerto de Bahía Blanca.

“El intendente censuró, lo cual es gravísimo, porque no nos permite decir y a la gente escuchar, porque no hubo una explicación al público, ellos ni se enteraron, algunos y les decían que era porque se decían malas palabras. Es un hecho preocupante y peligroso”, afirmó.

Una vuelta a clases distinta

Volvieron las clases. Algunas situaciones se repitieron, como todos los años (festejo del último primer día), pero otras fueron distintas. Por lo menos, distintas en relación a cuando se inició la pandemia. Por ejemplo, hubo actos de inicio de ciclo lectivo, cosa que el año pasado no había ocurrido. Los chicos pudieron estar todos en el aula. Y en los patios, pudieron compartir unos momentos sin barbijos.

“En Bahía es distinto a otras localidades del conurbano. Acá no se perdió el contacto de casi ninguno de los chicos con las escuelas, por lo que siempre estuvieron en el radar. Tenemos nuestros problemas, obviamente, pero ese no es uno de ellos”, comentó alguien que sabe mucho del tema a Bahía Indiscreta. Sin embargo, el intendente Héctor Gay dijo otra cosa en su discurso por el inicio de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. Esperemos que sea un buen año para la educación, y para todos en general.

Vacunación

Mientras que muchos ya dejaron todo tipo de cuidado de lado, los especialistas salen a alertar que la pandemia no terminó, y no solo eso, ya están analizando qué es lo que se viene en relación al coronavirus. En 15 días se verá cómo afecta a los números el inicio de clases. Mientras tanto, desde Provincia explican que “estamos volviendo a potenciar con mucha más fuerza la vacunación itinerante”.

La idea general sería dejar menos vacunatorios fijos para tomar una actitud de búsqueda. Eso es ir al encuentro de quien tiene que vacunarse. “Probablemente, esa búsqueda activa será con casi un 80 por ciento de los recursos”. De este modo, los vacunatorios que queden fijos tendrán nuevas características: habrá más amplitud horaria, teniendo en cuenta la demanda que se vio en Las Noches de las Vacunas; y se sumará otra clase de recursos sanitarios disponibles.

“Seguimos, en toda la región, participando y vacunando en todos y cada uno de los eventos culturales: Festival del Asado Criollo en Chaves; la Fiesta del Trigo en Tres Arroyos, y muchos más. La semana que viene se va a publicar un cronograma”.

Nuevos colectivos

En estos días llegaron seis colectivos cero kilómetro de última generación marca Mercedes Benz, comprados por la empresa Rastreador Fournier, y se suman a otra media docena que ya había adquirido la empresa San Gabriel. Además, la compañía de Gabriel Chucariello pondrá a circular en breve otras diez unidades nuevas; y Sapem incorporará otros tres micros de las mismas características.

Pero no es todo color de rosa en el transporte público, ya que el boleto para muchos es caro y varios usuarios piden que se vuelva a los recorridos de la prepandemia, aunque teniendo en cuenta el desastre económico que generó el coronavirus en el rubro, esas inversiones son dignas de destacar. “Los bahienses van a tener más de 20 coches flamantes en la ciudad. Eso es más que positivo en el contexto que se está viviendo”, reflexionaron desde Alsina 65.

El estreno de Woscoff

Esta sección ya había comentado en su momento que el dirigente político Raúl Woscoff estaba muy inmerso en la producción literaria de ficción, y que entre sus trabajos, se encontraba un guión de una obra de teatro que estaba escribiendo junto a su amigo Héctor Grimberg, quien vive en Barcelona. Pues bien, hace un tiempo la obra se estrenó en la Ciudad Condal y el próximo sábado 26 lo hará en el Teatro Estudio de La Plata.

De título “Dos hombres grises”, sus autores, ambos bahienses, muestran el impacto que produce el despido de uno de los personajes, Hermes, en la gran empresa en la que trabaja con su amigo Rogelio. Lucía, otra empleada, es afectada por la misma medida. La armonía entre los dos amigos se quiebra a partir de ese hecho, aflorando el conflicto a través de los recuerdos que Hermes va colocando en una caja al abandonar la empresa. Con el transcurrir de la obra, la tensión va en aumento, hasta llegar a un final inesperado, que sorprenderá al espectador.

Bahía, ciudad cardioprotegida

En las últimas semanas se dieron dos hechos muy tristes y además, bastante traumáticos para quienes los presenciaron: dos personas fallecieron en el Paseo de las Esculturas. Uno de ellos, un querido trabajador municipal, iba caminando; el otro, practicaba ciclismo.

En su momento Bahía Indiscreta comentó que hay un proyecto, patrocinado por Defensa Civil, para que la ciudad sea cardioprotegida. Ente otros puntos, plantea que en los espacios públicos en donde más gente concurre, haya aparatos desfibriladores que puedan ser usados en emergencias. Esta idea no está descartada. De hecho, los trabajadores de Defensa creen que es muy necesaria de aplicar, y que tarde o temprano se va a concretar. Ojalá se pueda aprobar por ordenanza en el Concejo, y se convierta en un tema de Estado.

De esa forma, seguramente será más simple obtener el financiamiento, que siempre es el punto más complejo. Nadie sabe si se podría o no haber salvado a estas dos personas si se hubiese tenido un desfibrilador a mano, pero seguramente se podría haber intentado algo más mientras se esperaba a la ambulancia.