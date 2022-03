Manes explicó por qué se quedó a escuchar el discurso de Alberto Fernández

Los legisladores de la bancada del PRO abandonaron la Cámara de Diputados cuando el presidente Alberto Fernández pidió que se investigue qué ocurrió con el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó a Mauricio Macri. Los legisladores de la UCR, la Coalición Cívica y otros tantos siguieron en sus bancas. Entre ellos, Facundo Manes.

El diputado radical fue protagonista porque una foto suya sentado solo se viralizó. Luego explicó públicamente en su canal oficial de Twitter por qué lo hizo.

“Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar”, dijo.

La Argentina del futuro será de los que nos quedamos. — Facundo Manes (@ManesF) March 1, 2022

Manes cerró su tuit así: “Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos”.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió seguir investigando el origen del endeudamiento externo durante el gobierno de Mauricio Macri. El presidente recordó además una frase del ex mandatario de Cambiemos sobre qué habría hecho él para acordar con el FMI por la deuda de 44 mil millones de dólares que tomó su propio gobierno.

Luego de la frase, el presidente continuó: “Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”.

Tras pronunciar ambas frases, los legisladores de Juntos por el Cambio comenzaron a levantarse para irse. En el recinto solo quedaron el radical Facundo Manes y el referente de la Coalición Cívica Maximiliano Pullaro. Al retirarse, algunos legisladores insultaron y otros acusaron a Alberto Fernández de mentiroso. Entre ellos estaba el radical Alfredo Cornejo. Alberto Fernández le respondió: “Me conocés Alfredo, yo no miento”.

Fuente: El Destape