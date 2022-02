Cuáles serán los ejes del discurso de Gay

“Lori”, el candidato

La semana pasada Lorenzo Natali tuvo dos reuniones políticas. La primera de ellas fue con quien lo ungió como candidato a diputado de la UCR: Emilio Monzó. Se charló sobre el comienzo del año legislativo, pero además se habló sobre el 2023: “Si no estamos todos bien cerca, será muy difícil dentro de dos años desplazar al kirchnerismo”. El presidente de la Cámara de Diputados repite a sus íntimos que “Lorenzo es el mejor candidato en Bahía”.

Pocas horas después, el famoso locutor ae juntó a cenar con Facundo Manes. La reunión se dio en la casa de Gastón, el hermano del legislador nacional. A ese cónclave también concurrieron Juan Pedro Tunessi y el dirigente radical Maximiliano Abad. Entre tapeo y empanadas, se habló de todo. “Fue muy distendida. La motivación y las ganas que tiene Facundo de mejorarles la vida a los argentinos son increíbles. Estimulan y contagian”, explicó sonriente Natali. “Me pidió que lo acompañe y lo ayude a lograr sus objetivos”, agregó.

Por momentos, Lori parece no haber acusado recibo de que se ya no es el simpatico animador radial, sino un dirigente que tiene que moverse en las arenas de la política más rancia como lo es la legislatura bonaerense. Y que de ahora en más, no contará con los elogios y galantería. a lo que estaba acostumbrado. Ahora está expuesto y comenzarán a contarle las costillas.

Sin ir más lejos, en las últimas horas le reprocharon que su primer proyecto haya sido un reconocimiento a la Cooperativa Obrera (a la que estuvo ligado comercialmente gran parte de su vida) y que uno de los nombramientos en su cartera de asesores haya sido para el familiar de un dirigente histórico del partido.



El discurso de Gay

Héctor Gay dejará inaugurado el próximo jueves desde las 9 y en Sarmiento 12 el período ordinario de sesiones 2022 en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

En su discurso, el Intendente hará eje en seis puntos fundamentales, una suerte de objetivos y promesas para el año en curso, a lo cual la oposición escuchará con suma atención para detectar cuál será el perfil que le dará a su gestión.

Ellos son: profundizar la mejora y la creación de nuevos espacios públicos, fomentar la utilización de Movilidad sustentable -bicicleta, monopatín, peatón- e impulsar fuertemente las políticas de innovación y transformación digital, emprendedores, educación complementaria para chicos y capacitaciones para nuevos empleos.

Las restantes tres temáticas están ligadas a darle un nuevo impulso a las políticas deportivas, creación de playones deportivos y skatepark, seguir fomentando una ciudad más participativa, sumar a las reuniones de gabinete en barrios, un programa de mesas barriales y trabajar fuertemente con los jóvenes en todas estas políticas, escucharlos y hacerlos participar.



El alivio de Gay

A propósito, un gran alivio tuvo ayer el intendente, mientras disfrutaba del espectáculo brindado por el Turismo Nacional en el autódromo Ezequiel Crisol. Un llamado desde el aeropuerto le devolvió la tranquilidad. Sucede que ocho días después de haber regresado de su viaje familiar a Alemania, donde reside una de sus hijas, le avisaron que sus dos valijas habían llegado a Bahía.

En la semana Héctor Gay había hecho variadas gestiones, ante el extravío de su equipaje en el tramo Berlín-Madrid. Durante su descanso, el intendente estuvo 15 días en la ciudad de Potsdam, en las afueras de la capital alemana, y pudo asistir a la llegada de su tercer nieto. Además, aprovecho para recorrerla y admirar algunas particularidades, como la extensa red de ciclovías que sus ciudadanos usan a pleno, aún en el gélido invierno.

Potsdam tiene un gran lugar en la historia universal, ya que entre julio y agosto de 1945 se reunieron allí los líderes Aliados, y tomaron las decisiones políticas y militares tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el edificio donde hicieron su cónclave Stalin, Churchill y Truman, permanece intacto y es una de las principales atracciones de esa ciudad. Todo un dato, teniendo en cuenta la situación que vive el mundo hoy en día.



El Concejo, en obra

Esta semana será el inicio formal de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, con la visita del intendente Héctor Gay, quien dará el tradicional discurso en el que se plantearán los lineamientos de la gestión para este 2022, que viene muy movido.

Para que todo esté acorde, la presidenta del cuerpo legislativo, Fabiola Buosi, y la secretaria Soledad Pisani, se pusieron al frente de la diagramación de distintas obras y reparaciones, para que todo esté impecable. “Sabemos que somos intensas, pero queremos que el Concejo esté a la altura. Hasta mandamos a pintar los mástiles que están en el frete del edificio. Tuvimos una empresa reparando una parte del recinto y pintándola para que esté acorde a la visita del intendente el jueves”, se la escuchó decir a la expresidenta del Consejo Escolar, mientras explicaba los arreglos.

El mayor problema estaba en la pared que está detrás del escritorio de la presidencia, en lo que sería el estrado. Ese sector tiene problemas de humedad, por lo que debieron repararlo y pintarlo. “No íbamos a dejar que le saquen una foto a Héctor con una mancha en la pared de fondo”.



Siguen faltando médicos

El fin de semana, La Brújula 24 informó que, por la falta de profesionales, hay posibilidades de que se cierre la terapia intensiva pediátrica del Penna, la única pública en la ciudad, y la más grande de la región. Esto se suma a la imposibilidad de varios hospitales públicos y privados de incorporar nuevos médicos en sectores críticos, como las guardias y las terapias.

Esta sección ya ahondó en el tema, que trasciende a Bahía Blanca, y que demuestra a esta altura un cambio de paradigma en el pensamiento de los nuevos (y a veces no tanto) profesionales de la salud, que, como todo el mundo, prefieren escaparle al estrés y pretenden ganar un dinero acorde al esfuerzo de haber estudiado tantos años.

Pues bien, más allá de que las autoridades provinciales y municipales están intentando mitigar la falta de trabajadores de la salud, el panorama es cada vez más complicado, y los vecinos, al llegar a un hospital, querrán ser atendidos, y no les interesará escuchar explicaciones complejas.

¿Cuánto faltará para que alguien explote contra un trabajador cuando se encuentre con un cartel de “cerrado”, o de “hay demoras”? Porque son ellos los primeros en dar la cara.