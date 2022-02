Se escapa y acaricia el título: Vallejos volvió a ganar en la tercera del playoff

Por Leandro Grecco

[email protected] – Instagram: @leandro.grecco – Twitter: @leandrogrecco

Luciano Vallejos gana, suma y sigue. Con 81 puntos en juego, el joven piloto bahiense se escapa cada vez más en el Estival de midgets luego de reunir (otra vez) puntaje ideal al triunfar con 2.10.109). En la segunda colocación de la finalísima se ubicó Claudio Roth, mientras que el tercer escalón del podio le correspondió a Emiliano Urretabiscaya.

El resto del clasificador: Fernando Bonivardo, Sebastián Burgos, Fernando Caputo, Kevin Altamirano, Jonathan Resola, Carlos Puccinelli, Diego Anastacio, Florencia Medina y Esteban Mancini

Las series clasificatorias fueron ganadas por F. Caputo, Bonivardo, Mancini, Javier Rouaix, Resola, Vallejos con el mejor tiempo en ese tramo (1.20.409), Puccinelli, Schiebelbein, Urretabiscaya, Luciano Franchi y Anastasio.

En el capítulo de semifinales, Vallejos volvió a ser el más veloz e impuso condiciones en la primera (1.35.074) sobre Burgos y Anastasio; con 1.36.053, Bonivardo vio la bandera a cuadros antes que K. Altamirano y Rouaix; la tercera se la llevó Roth (1.36.013), dejando por detrás a F. Caputo y Resola; y la cuarta la ganó Urretabiscaya (1.38.298) segundo fue Juan Lucas De Acharán y tercera Medina.

Varios pilotos del Turismo Nacional, que este fin de semana abren la temporada en el autódromo Ezequiel Crisol de Aldea Romana, se dieron cita al circuito Héctor Evaristo Plano. Incluso hubo algunos que se animaron a subirse a un midget y despuntar el vicio: Germán Todino, Tomás Bergallo, Mauricio Lambiris y Renzo Blotta fueron los cuatro “valientes” que giraron en una unidad totalmente diferente a la que manejan.

🏆 ¡IMPARABLE! ¡LUCIANO VALLEJOS SE QUEDÓ CON LA FINAL DE LA 15ª FECHA!



🥈 Claudio Roth.

🥉 Emiliano Urretabiscaya. pic.twitter.com/nTklIfQvEi — Show Midget (@ShowMidget) February 26, 2022

Pareciera que no hay caso, que a falta de tres jornadas está todo dicho. Pero en el automovilismo todo es posible, hasta que no se baje la bandera a cuadros y las matemáticas lo permitan, Vallejos no debe confiarse, más allá de la solidez y madurez que muestra viernes tras viernes, sin que le pese la presión.