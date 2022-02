Los privilegios del poder

El insoportable privilegio del poder

Distintos escritores y filósofos han señalado que “la cultura del privilegio es la normalización de la desigualdad”. Lamentablemente en la Argentina tenemos obscenos ejemplos todos los días.

El caso que mencionaremos escandalizará a algunos en la ciudad, pero durante un breve tiempo. Después pasará al olvido. Se trata de un máximo representante del sistema judicial. Ese que debe tener conductas dignas de imitar, ejemplares para el resto de la sociedad que mira a sus representantes y a quienes deben impartir o buscar Justicia.

El -aun hoy- fiscal general federal Alejandro Cantaro está procesado por encubrir bandas de narcotraficantes. El funcionario que ostenta el cargo más importante en la lucha contra el narco, está del otro lado del mostrador.

Cantaro, que si fuera un ciudadano común -sin fueros- estaría preso, gozó de la protección administrativa de la Procuración General conducida por Eduardo Casal. Es que más allá de los tiempos judiciales, el fiscal se mantuvo con licencia desde que fue imputado. Nunca fue sometido al proceso de juicio político.

Ahora, el fiscal llegará a cumplir los años que necesita para jubilarse con casi 1 millón de pesos por mes. Algo más que la mínima. “Está claro que lo cubrieron desde la Procuración para que pueda jubilarse tranquilo”, resume un conocedor de los tribunales federales. Y ni hablar del poder político que tampoco dijo ni mu.

Para mayo está previsto el juicio oral en el TOF bahiense. Sin embargo, eso no le cambiará la historia: si es condenado apelará y con eso ganará las semanas que necesita para obtener el premio de la jubilación.

Y como si fuera poco, Cantaro se jubilará con la ventaja que ya no tienen muchos magistrados colegas que es evitar el pago del impuesto a las ganancias.

Cantaro está procesado por -entre marzo del 2017 y el 14 de abril del 2018- haber ayudado a narcos a eludir investigaciones penales y de no haber denunciado a los delitos al tomar conocimiento de los mismos.

Así las cosas, mientras adictos pobres o narcos de cuarta caen fácilmente en Argentina, el poderoso sale indemne y con privilegios. Y los funcionarios honestos y probos, que son la mayoría, miran azorados y desahuciados.



Perlitas del paso por la intendencia

La interina llegó a buen puerto. Sin grandes sobresaltos, Soledad Martínez cumplió con el reemplazo del intendente Héctor Gay.

Apuntalada por Nidia Moirano y Santiago Nardelli, Martínez llevó adelante la aganda que todos los días le preparaba Pablo Romera. Firmó miles de expedientes sentada en el sillón del living del despacho de Bordeu (se negó a tocarle el escritorio a Gay) y recorrió lo que indicaron. También recibió cónsul de Grecia en Argentina Fotis Filentas, quien realizó varias actividades en compañía de la importante comunidad que hay en la ciudad.

Además de ocuparse de las cuestiones políticas diarias y de atender a la prensa, Martínez siguió de cerca la recorridas de Marley por el mundo. Es que, la hasta ayer interina, tiene un vínculo muy cercano, que mantiene en reserva, con la estrella de Telefe.

Además, en los pasillos de Alsina 65 se rumoreó la semana pasada que ya piensa en dar un paso más en su relación con un conocido productor radial y hasta ya piensa en casamiento.



Todos unidos triunfaremos

Finalmente, en el peronismo bahiense se fumó la pipa de la paz y casi todas la vertientes internas quedaron representadas en la lista de unidad que representará al partido peronista.

Desde los “chicos” de La Cámpora hasta los sindicalistas más rústicos como el camionero Arcángel, o desde el inabordable exintendente Rodolfo Lopes -que estaba enojado con todos- hasta el incombustible Marcelo Feliú o el viejo lobo Dámaso Larraburu; todos se sentaron alrededor de una mesa para limar diferencias y consensuar.

Con Federico Susbielles oficiando de Cardenal Samoré, las distintas líneas del PJ bajaron el copete y aceptaron que si existe alguna chance en 2023 no pueden llegar todos peleados. “Por su puesto que habrá internas, pero ordenadas”, resume uno de los popes.

Unos pocos quedaron afuera: el cirujano Obiol, el primer K de Bahía, o la histórica militante Patricia Valemberg. “Nos fuimos y nos vamos a desafiliar. Un escándalo que la reunión del PJ se haga con estos matones de camioneros. Recuerda la resistencia peronista de los 60, un asco. Esta Dominguez es impresentable, no sabe hacer la o con el c…”, dijo una mujer que se fue insultando del lugar.

Más allá de los chisporroteos clásicos de una reunión peronista, el “team Susbielles” festejó la unidad. El año que viene será otra historia, el portuario irá por la intendencia y encontrará competidores internos. “La idea es que haya un abanico amplio en la PASO. De izquierda a derecha deberíamos tener en el menú”, se ilusionan. Y anotan, además de Susbielles, a gremialistas y dirigentes varios.

Por el ala izquierda podrían ser Cesar García, del Partido Comunista, o el exlinarista Carlos Fabaro. Por el ala derecha, algún representante del PJ clásico o del espacio de Sergio Berni, que ya tiene armado regional bajo el paraguas de Federico Montero.



Un libertario cambiemita

Lleva muy poco tiempo de concejal, pero el hombre ya se imagina compitiendo por la intendencia bahiense. Se trata de Martín “Tury” Barrionuevo. Que llegó al deliberativo de la mano de José Luis Espert, sin embargo su gran referente es el economista Ricardo López Murphy.

Durante el fin de semana, Barrionuevo se reunió con el exministro de De La Rúa y con dirigentes de Repúblicanos Unidos. La idea que ronda en ese espacio es que, llegado el momento, competirán por adentro de Cambiemos. Es decir, “El Tury” ya se anota para una PASO contra los amarillos y los radicales. “Los vamos a correr por derecha”, dicen en su oficina.



Pan dulce

En el Municipio está sorprendidos porque en las últimas horas recibieron casi 400 panes dulces para distribuir a través de la secretaría de Desarrollo Humano y Social local.

“Es de locos. Estamos casi en marzo y además tienen fecha de vencimiento en mayo. Así son estos K, no saben ni cuando es Navidad”, disparó un hombre con oficina en Alsina 65.

Desde Provincia, en tanto, explicaron que se distribuyó un remanente que quedó de las fiestas. “Es una obviedad que tenemos que repartir lo que sobró, no lo vamos a dejar vencer en un galpón”, resumieron.



No hay mal que por bien no venga

Ya se habló en esta sección sobre la polémica por la fuente de calle Brandsen. A pesar de que muchos funcionarios aseguraban que iba a quedar así, azul, luego salieron corriendo ante el reto del exintendente Jaime Linares.

Más allá de que no es un monumento histórico, sí tiene un valor cultural importante, que hace que se deba tratar su puesta en valor con más análisis. Lo mismo ocurre con otras fuentes, edificios, y monumentos, que no son patrimoniales y no entran dentro de los protocolos que se usan para las restauraciones.

Por eso, esta semana habrá una reunión entre los representantes del área de Planificación Urbana y trabajadores de los muesos que están más que capacitados para ese tipo de tareas. Mucho más quienes trabajan en mantenimiento, que más allá de la buena voluntad, no tienen el conocimiento necesario. Eso quedó bien claro.



Una pequeña Italia en Bahía

Avanzan a paso firme los trabajos para la peatonalización de calle Portugal, en cercanías del Teatro Municipal. Para ese sector hay una iniciativa impulsada por la comunidad italiana, en la que se busca generar un lugar que simbolice la labor y la importancia de la misma en nuestra ciudad: la idea es que esta peatonal sea una “Pequeña Italia” o “Little Italy”, así como las hay en otras ciudades de relevancia en el mundo.

Por ejemplo, los comercios gastronómicos que allí se instalen tendrán una orientación hacia la cultura de ese país europeo, que tanto ha influido en Bahía. El Consulado está más que feliz con la iniciativa y muestra su apoyo constante.

Desde el Municipio explican que se intenta recuperar o reconvertir este tipo de lugares de encuentro, en donde se desarrollen actividades recreativas. “Creemos que esta intervención va a servir como extensión de las actividades propias del Teatro, que ahora van a contar con un espacio abierto y bien equipado para realizar exposiciones de arte, teatro, y música, posibilitando una mejor interacción entre los bahienses y los eventos desarrollados en este edificio tan icónico de nuestra ciudad”, explicó a Indiscreta uno de los funcionarios a cargo del proyecto.

“Por otro lado, este proyecto crea nuevas oportunidades hacia los frentistas, hoy residenciales en su mayoría, para desarrollar un frente comercial que genere una conexión entre gastronomía, espacio público y cultura”, revelaron.



Si te digo que es carnaval, poné el hombro

Región Sanitaria I está a full con el tema vacunación de cara al inicio de clases, y no deja pasar ninguna oportunidad para fomentar que la gente complete su esquema. Un ejemplo son las Noches de las Vacunas, que se seguirán realizando.

Además, este fin de semana sus trabajadores estuvieron en Gonzales Chaves, en la cocción del alfajor más grande del mundo, pero no fueron a comer, sino a vacunar, y la verdad hubo muy buena recepción por parte de la gente que concurrió al evento.

Esta estrategia, acordada con los equipos sanitarios, se repetirá en los próximos feriados de carnaval. A poner el hombro.



El eterno problema de los micros

Los diputados provinciales de Juntos de la Sexta Sección están pidiendo al ejecutivo bonaerense que realice las gestiones necesarias ante el Ministerio de Transporte de la Nación para que este regularice los pagos adeudados al Municipio de Bahía Blanca por los subsidios a los colectivos.

En total, se trata de más de 175 millones de pesos en concepto de Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros. Esta deuda corresponde al segundo semestre del año 2021. Según explicaron la cuota del mes de junio fue la última percibida por la Comuna.

“El Ministerio participa de las paritarias con los trabajadores del sector, es decir con los choferes de colectivos agremiados en la UTA, y se comprometió a aportar los fondos necesarios para poder cerrar los acuerdos. Esta participación implica que los fondos comprometidos tienen carácter salarial, y por lo tanto alimentario”, explicaron los diputados.

Ante este retraso, el Municipio adelantó fondos a las empresas prestadoras por más de 218 millones de pesos. “Es preocupante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional para con los planteos del Municipio de Bahía Blanca respecto a esta situación en particular, que pone en serio riesgo la prestación de un servicio esencial y también los salarios de sus trabajadores”.



El accidente casero de un conocido gerente de medios

Hace pocos días el gerente de la empresa BVC sufrió un accidente casero que podría haber sido mucho peor. Mientras que Juan José Cantero estaba realizando unas reparaciones en una vivienda de Monte Hermoso, y colocando un techo en una especie de deck en el patio de la propiedad, se cayó de una escalera.

Más específicamente, lo que ocurrió fue que la parte inferior de la escalera no estaba bien asegurada, patinó, y el empresario impactó contra el piso desde más de dos metros. Por suerte Juanjo se encuentra bien de salud, aunque con algunos golpes.

Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad, por lo que de ahora en más solo será un mal recuerdo que podrá incluso ser comentado con cierta gracia al ver las imágenes con familiares y amigos, pero el susto estuvo.



Un torneo que promete

Es cada vez mayor la cantidad de gente, principalmente chicos y adolescentes, que utilizan el Skatepark y la cancha de básquet que se encuentra en el Parque de Mayo, sobre Alem a la altura de calle Uruguay. Por ello, la Municipalidad decidió, por primera vez, organizar un torneo de básquetbol 3×3 para menores de 13 años. Y parece que puede haber muchas sorpresas.

Una de ellas es que van a concurrir varios referentes del deporte de “la naranja”. En principio ya está confirmado que jugará algún partido Alejandro “el Puma” Montecchia y el exselección argentina “Pipa” Gutiérrez quien está radicado en Bahía Blanca, y no se descarta que también pueda decir presente Juan Espil, entre otros exjugadores.

El certamen será con equipos masculinos, femeninos y mixtos, y se realizará este miércoles 23, de 19 a 22.30.