“Los audios fueron clave para probar el femicidio”

El fiscal Jorge Viego logró ayer en horas del mediodía la sentencia de culpabilidad por parte del jurado que por unanimidad halló culpable a Gregorio Raúl Costa, el femicida de Susana Melo, en marzo de 2020 en Ingeniero White, cuando recién se decretaba la pandemia.

En su visita a los estudios de LA BRÚJULA 24, Viego analizó todo el proceso: “Había pruebas suficientes, pero teníamos que convencer a 12 personas. El material recolectado en la investigación se pudo reproducir fehacientemente, había muchas mujeres con temor de enfrentarse al femicida. Incluso, una de ellas fue llevada en ambulancia y recién declaró cuando se pudo recuperar”.

“Eso juega muy en contra cuando hay que probar el hecho porque en el escenario del debate oral, es más complejo que cuenten la verdad. Todas las mujeres estaban muy temerosas, pero se fueron animando por su compromiso con el propio género, eso las incentivaba. La prueba fue contundente: tenía que demostrar autoría, la relación de pareja y la violencia de género”, sostuvo el representante del Ministerio Público en su charla con el periodista Germán Sasso y su ex colega, Christian Long.

Y agregó: “Esto último, las hijas extrajeron comunicaciones de su teléfono, 40 años que pintaban de pies a cabeza a esta persona y cómo él la trataba a Susana. Bastaba ver las caras del jurado para darse cuenta el sometimiento no sólo físico, además del padecimiento de la víctima. A ella le costaba mucho dejar esta pareja, las hijas ya estaban resignadas, una de ellas hizo la denuncia ante la Comisaría de la Mujer, pero Susana no se dejaba ayudar”.

“Probar la autoría fue otro tema vital y lo logramos porque este hombre se confesó ante dos mujeres, siendo ellas las que debían tomar el coraje para reconstruir lo declarado previamente. Les había dicho que le había pegado un disparo en la cabeza, dejándola en un descampado. El trabajo de Policía Científica fue clave porque se halló vestimenta clave en el domicilio del autor del hecho. Cuando esta persona se tuvo que justificar de los audios que eran terribles afirmó que era algo normal de una relación tóxica. Ese material era muy fuerte, a tal punto que la familia tuvo que salir de la sala durante el debate porque rompieron en llanto”, indicó en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre cómo continúa el proceso, aclaró que “ahora resta la situación protocolar que es la cesura, pero se puede discutir más cuando hay un mínimo y máximo de pena, acá no hay dudas de que se trata de una condena a perpetua”.

“En el juicio técnico todos hablamos el mismo lenguaje y es más dinámico porque las pruebas se incorporan de manera diferente. En los que son por jurados, es más desgastante para todas las partes, pero me siento más cómodo con este último porque se habla como si uno lo hiciera con un vecino, sin tanto tecnicismo. Allí, la prolijidad de incorporación de la prueba y el estilo de las preguntas nos obligan a cuidarnos mucho. A veces las jornadas son muy intensas, al jurado se les leen las instrucciones de cómo tienen que valorar la prueba, sumado a las preguntas que deben responder por un estricto orden”, reflejó.

Por último, Viego destacó que “en este caso tenía que quedar acreditado no solo el agravante de la relación de pareja y la violencia de género. La Jueza entendió que podía caber una imputación subsidiaria, donde se necesitaban 10 votos para condenar por homicidio agravado por el uso de arma”.

Sobre tres casos que tramitan en su despacho

García Gurrea

“La causa la recibí a mediados de diciembre. Del análisis que tengo se ha trabajado muchísimo y muy bien, pero no surge prueba necesaria para encontrarlo y describir el hecho. Falta llegar a un punto de inflexión, vi algunos lugares para seguir avanzando en la investigación. Hay lugares para seguir trabajando y vamos a seguir haciéndolo”.

Romero Miranda

“Nosotros creemos que el homicidio y la venta de droga están claramente vinculados. Al momento, tengo que cerrar la investigación porque tengo todos los elementos, se va a elevar la causa al juez natural, quien no podrá hacer el debate hasta que la Corte no resuelva quién tiene competencia. La defensa opina lo mismo que la Fiscalía, respecto a que debería tener competencia Federal. Mejuto ofreció declarar a través de su defensor y en ese espacio temporal se frenaba el tema de la competencia, por eso no podíamos tomársela. Insistieron porque entendían que si hablaba, la causa era Federal. No le creo a Rossi de que haya estado mirando Netflix mientras mataban a Romero Miranda, su defensa hace agua por todos lados”.

Sandra Arbilla

“Con Roberto, su papá, nos reunimos cada 15 días y él ve los avances. Es una causa compleja y siempre hay alguna puntita para seguir tirando. Hoy estamos con algunas diligencias, hilando fino para buscar un esclarecimiento que, por ahora, parece muy difícil. Hay varias hipótesis”.