El agua tapó su camioneta y una foto arriba del techo lo hizo viral

Armando Enrique Rey, productor agropecuario y expresidente de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe), fue protagonista de una fotografía que se hizo viral en redes sociales. Se lo ve sentado sobre el techo de su camioneta totalmente tapada por el agua.

Con 61 años, está cansado de renegar con todos los funcionarios que fueron pasando y que, remarcó, no hicieron nada para el sector agropecuario. Tiene mucha bronca y pocas ganas de hablar por la cantidad de veces que reclamó como dirigente santafesino.

“Este es mi viejo, en el camino que va de Iriarte a San Gregorio, Santa Fe; esto es resultado de años sin obras, las que necesitan el campo para poder producir… “, tuiteó el hijo del productor.

Uno de los temas recurrentes de los que más se ocupó cuando era presidente de Aprusfe fue de las inundaciones que provocaba la laguna La Picasa, que comprende la región del sur santafesino y que llegó a alcanzar unas 40.000 hectáreas y que sus desbordes afectan a poblaciones cercanas como Diego de Alvear, San Gregorio y Aaraón Castellanos, entre otras.

Según comentó, iba en su camioneta por el camino con unos 20 centímetros de agua y, de repente, se cayó en un pozo tan profundo que tapó de agua todo el vehículo.

“Lo que me pasó es desidia estatal, arreglaron con un canalcito a la orilla de la calle. Yo iba con 20 centímetros de agua y de golpe y porrazo me encontré con un pozo que se me metió la camioneta adentro del agua. No hicieron alcantarillas, entonces el agua pasa por encima de la ruta. Siempre todo es emparchado. Los 346 milímetros que cayeron -en los últimos días- drenan hacia la calle, son 2000 metros de camino totalmente tapado de agua“, dijo.

Fuente: La Nación