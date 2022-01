Lo que dice un reconocido perito sobre el caso Nisman: “Es tema terminado”

El experimentado perito del Poder Judicial, Rubén Martín, repasó los casos que durante su carrera le han parecido más relevantes y entre esos cuenta la muerte del Fiscal Alberto Nisman y considera que “es tema terminado” y que nunca se conocerá lo que ocurrió.

En el Instagram Live de La Brújula, Martín señaló que el caso del Fiscal lo marcó por “la forma burda en la que se taparon los hechos y cómo se borró mucho material”.

“Ya está terminado, olvidátelo, está junto al atentado de la Amia, junto al caso de Lucila Frend”, dijo y agregó que “dado que el estado no me convocó y la jueza federal se da de baja de la querella, para mi es tema terminado”.

Martín expuso su versión sobre lo que considera que ocurrió con Nisman y se inclina hacia la hipótesis del asesinato. “No me coincide las manchas que encontraron en las manos, no encuentro residuos en las manos del Fiscal, no me coincide la posición en la que encuentro el Fiscal”, detalló.

“Yo en su momento lo que decía, es ‘muchachos, no les digo que fue Cristina o que lo mandó a matar Cristina’. Porque en el estado siempre tienes factores en pugna. Recordá que el principal beneficiario de este crimen fue el señor Macri. Dos tercios del partido que se juega las elecciones al año siguiente se basan en el principio del asesinado de Nisman”, afirmó.

El experto también explicó porqué considera que Nahir Galarza no mató a su novio, en espacial por la cantidad de disparos y la inexistencia de prueba que mostrara a la chica con el arma.

“Son casos que te dan bronca, porque si la gente en este país tuviese un cacho de tiempo más para sí mismo, y no para buscar el mango para poder vivir, porque cada día está peor, en realidad se darían cuenta de que hoy le tocó a este, pero mañana te toca a vos”, concluyó.

