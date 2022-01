La importancia de separar residuos

¿Cómo se separan los residuos?

En húmedos y secos.

Los húmedos son aquellos de origen vegetal o animal que solemos producir en nuestros hogares y son biodegradables.

Por ejemplo: restos de verdura y comida, servilletas sucias, escarbadientes, papel húmedo, cáscaras, restos de té, café, yerba, madera (pequeños volúmenes), carozos, huesos, residuos de baño, restos de jardín y poda (deben ir en bolsas separadas).

Los residuos como restos de comida sin condimentar, cáscaras de huevo, restos de café y de yerba, cáscaras de frutas o distintas verduras pueden llevarse a las composteras comunitarias ubicadas en diversos espacios públicos de Bahía. Consultá dónde encontrarlas haciendo click acá (http://noticias.bahia.gob.ar/2022/01/17/ubicacion-de-las-composteras-comunitarias-4/).

A las composteras también se pueden llevar los llamados residuos marrones: aserrín o pedazos de cartón u hojas de diarios, hojas secas, maples de huevos (no se recomienda utilizar revistas o productos que tengan diferentes tintas o plásticos).

NO se puede llevar restos de carnes, ni lácteos, ni residuos de baño.

En tanto, los residuos secos son aquellos de origen industrial o de algún otro proceso no natural, que no se pudren y que en general se pueden reciclar si los llevas limpios y secos.

Plásticos de todo tipo (botellas, envoltorios, sachets, contenedores de yogur, untables, envolturas de golosinas, paquetes de fideos, arroz, etc), papel y cartón limpios y secos, tetrabrick, nylon, telgopor, metales como como latas, desodorantes, etc y vidrio (sólo si están debidamente envueltos para que no lastimen a los recolectores).

¿Dónde llevar los residuos secos?

A los puntos sustentables ubicados en:

-Arcada del parque de Mayo

-Centro: Av. Pringles 390

-Las Villas: Láinez y Necochea

-Noroeste: Pacífico 210

-Norte: Vieytes 2800

-Villa Harding Green: Pilcaniyén 4000

-Villa Rosas: Saenz Peña 2103

Además, en la ciudad existe el programa de recolección diferenciada que se implementa en sectores de la ciudad. Conocé los barrios en: http://noticias.bahia.gob.ar/2021/12/14/programa-de-recoleccion-diferenciada-de-residuos-secos-2/

Otros tipo de residuos

En cuanto a los residuos voluminosos como muebles y artefactos en desuso (como colchones, sillas, lavarropas, heladeras); desechos de construcción (bolsas duras de cemento, cal, placas de durlock); hierros, palos y ramas pueden depositarse en las bateas municipales que todos los fin de semana se ubican en diferentes puntos.

En tanto, las pilas pueden disponerse en sucursales de la Cooperativa Obrera o casas de pilas.