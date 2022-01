Ola de contagios Covid en empleados: el impacto en fábricas y servicios

De acuerdo con la Unión Industrial Argentina, el ausentismo está rondando el 20%. No solo se debe a los contagios, sino también a las pautas de aislamiento para contactos estrechos.

“Hoy hay mucho presunto sospechoso. Hay que acortar el período, no son suficientes cinco días de aislamiento porque es una semana entera de trabajo. Tras la autorización de los autotests, estamos pidiendo que se nos faculte a realizarlos en los ámbitos de trabajo”, comentó Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.

Para algunos sectores, la situación no es grave aún debido a que tenían contemplado el período de vacaciones. En ciertos casos, se conjuga favorablemente con frenos en la producción para el mantenimiento de las plantas. Las alertas se agravarían en las próximas semanas con la vuelta a la normalidad laboral, cuando los stocks destinados a enero estén en puntos críticos.

“Si se mantiene este nivel de los últimos días, en las próximas semanas vamos a tener problemas. Estaremos en riesgo de interrupciones de líneas de producción o demoras, que ya están ocurriendo, pero todavía no impactarán en el consumo”, agregó Funes de Rioja.

Situación de crisis en empresas de consumo masivo

De acuerdo con el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, hay empresas que están registrando ausentismos de hasta 50%. Por ejemplo, cuatro de cada 10 empleados de Acerias Berisso S.A., una fundición de metales de la provincia de Buenos Aires, no están yendo a la planta. El grupo NH, instalado en el conurbano, cerró oficialmente sus puertas por la cantidad de faltas.

La situación más crítica se da en las empresas de consumo masivo, las que llenan las góndolas. Las plantas trabajan 24 horas y las máquinas no pueden detenerse.

“Si continúa como viene creciendo, en los próximos 15 a 20 días va a faltar mercadería porque las fábricas tienen que cerrar. Nos quedamos sin gente porque los contactos estrechos se dan permanentemente. Vamos a pasar a un período de incertidumbre porque van a estar todos contagiados”, alertó Rosato.

El transporte de cargas acusa el impacto

En el transporte, las empresas de logística están buscando evitar focos internos de contagio en los galpones y para ello deben reorganizar situaciones de riesgo de contagio, como almuerzos y descansos. Según Roberto Rivera, director ejecutivo de FADEEAC, se considera volver a un esquema de “clusters” en el que hay rotación completa de personal cada cinco días.

Por otro lado, el problema más crítico ocurre en el transporte de cargas. “La merma en la capacidad laboral existe. No llegamos al promedio de 20% de ausentismo porque los choferes se cuidan mucho, particularmente los que no están en relación de dependencia, porque el que se queda en la casa aislado, no cobra. Hay preocupación, tenemos que estar alertas. Vamos a tener que restringir transportes”, explicó.

En el sector de servicios gastronómicos la alarma es doble. “Nos vimos sumamente afectados no sólo por la baja de los empleados, sino porque cuando estábamos empezando a repuntar la gente empezó a aislarse”, contó Maximiliano Zecca, propietario de la cervecería 1825.

La suba de casos trae aparejado otro problema: la cobertura por enfermedad. La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) denunció que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) se están negando a cubrir al personal enfermo apegándose a un decreto del año pasado que contempla la cobertura del personal esencial únicamente sanitario y policial.

