Dakar: penalizan a conductor de un auto que chocó a motociclista y no lo asistió

“El auto N° 207 [Giniel De Villiers] golpeó en el tramo selectivo N° 2, en un estrecho pasaje, una motocicleta por detrás” informaron los comisarios deportivos del Rally Dakar 2022, explicando seguidamente que “tras una breve parada, continuó sin haber ofrecido ayuda alguna al piloto”. Si bien hay un video claro de lo sucedido, donde el motociclista afectado César Zumarán le hace señas de que avance, esta actitud no satisfizo a los comisarios y se le aplicó una sanción.

“Era una sección de carrera con arena y rocas. Iba despacio y vi al motociclista parado del lado izquierdo. Como había una piedra en la arena, me empujó hacia el piloto y lo golpeé. Retrocedí con el coche. Cuando el motociclista se puso de pie y saludó con el brazo, fue una señal para mí de que estaba bien y que debía pasar. Pasé la moto y no quise parar de nuevo, ya que estaba muy arenosa y tenía miedo de quedarme atascado”, declaró De Villiers.

El oficial de contralor de la FIA concluyó que la tripulación, al proceder como se describe arriba, no tomó el cuidado necesario y no brindó ayuda. Se citó que el reglamento indica que “si una tripulación se ve involucrada en un accidente en el que una persona que no es miembro de la tripulación sufre una lesión física, el vehículo debe detenerse inmediatamente y el procedimiento establecido en el Artículo 48.4.2 debe ser seguido”, haciendo cumplir los pasos protocolares como si hubiera sido un accidente más grave.

Es verdad que el motociclista hizo un gesto indicando a la tripulación del auto pasara, pero aún así es una obligación detenerse y confirmar que el piloto golpeado no está herido físicamente. Afortunadamente, el motociclista no resultó herido y al ser interrogado por el jurado de la FIM, manifestó que no quedó satisfecho con el comportamiento de la tripulación del auto N° 207.

Los Comisarios consideraron que la penalización adecuada es una penalización de tiempo: 5 minutos de penalidad se le agregarán al tiempo de la Etapa 2 a Giniel De Villiers.

Fuente: LB24 / Campeones.