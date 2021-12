Cómo festejar con un menú saludable y no tener malestar en el intento

Incorporá variedad de frutas y verduras en los platos, moderá el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, probá de todo un poco en porciones chicas, reemplazá la sal por condimentos, respetá la cadena de frío de los alimentos.

Esas son algunas de las recomendaciones que reiteró el Ministerio de Salud de la Nación para esta noche donde se celebra la cena de fin de año.

Es fundamental asegurarse de manipular y conservar adecuadamente la comida para evitar la proliferación de bacterias.

Si no contás con agua segura, hervila antes de usarla; lavate las manos con agua y jabón antes de tocar los alimentos; evitá la contaminación cruzada, utilizando distintos utensilios para manipular los alimentos crudos y los cocidos; cociná las carnes hasta que no queden partes rojas o rosadas en su interior; al abrir una lata de conserva, transferí todo el contenido a un envase de vidrio o de plástico. Nunca guardes el excedente en la lata; cociná los huevos hasta que la clara y la yema estén firmes; para descongelar un producto dejalo en la heladera, y no a temperatura ambiente ni lo aproximes a una fuente de calor o bajo el chorro de la canilla; y no vuelvas a congelar un alimento que ya fue descongelado.

Al momento de comer, lavá antes tus manos con agua y jabón; mantené la temperatura de los alimentos hasta su consumo: si son calientes, calientes y bien fríos los fríos; asegúrate de que los alimentos permanezcan tapados hasta el momento de servirlos y que no pasen más de 2 horas a temperatura ambiente; no guardes las sobras por más de tres días en la heladera, y no las recalientes más de una vez.

Sugerencias para la previa de la esperada cena

No saltear comidas: esto permitirá llegar a la cena con menos ansiedad para comer: es mejor realizar las cuatro comidas livianas pero completas sin sumar calorías con el líquido. El agua es la mejor opción.

Al cocinar carnes retira la grasa y la piel de las aves. Condimente con hierbas aromáticas y limitando o evitando el agregado de sal.

Las verduras son lo máximo: crudas en ensaladas, brochet, al vapor, asadas, en vinagre, en budín etc. condimente con aderezos bajos en grasa y muy poca sal o sin agregado de sal.

Frutas deben ser nuestros aliados: disponga en rodajas, brochets, ensalada de fruta (rodajas de sandía, melón, ananá, mamón es un excelente por su contenido en papaína favorece la digestión).

Bebidas: las gaseosas y bebidas alcohólicas poseen muchas calorías y no calman la sed todo lo contrario instan a seguir bebiendo más. Por lo tanto, disponga en la mesa de jarras de agua a las que puede agregar rodajas de limón, ananá menta. Si bebe para moderar el consumo alterne con un vaso de agua.

Lo mejor de estas fechas

Disfrutar más allá de la comida. Vivir plenamente la fiesta, aprovechar el momento para el encuentro y el diálogo con otros evitando centrar toda la atención en la comida y la bebida.