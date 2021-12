Conocé a Miguel, el encargado de cuidar el cementerio de noche

Miguel Vallejos es policía y trabaja desde hace años cuidando la seguridad del Cementerio Municipal durante el horario más tenebroso: la noche. Aunque no todo lo que se cuenta es cierto, sí es verdad que ha presenciado cosas muy particulares. Muchos de sus compañeros no duraron ni un día en ese turno, pero si él pudiera volver el tiempo atrás, elegiría nuevamente este particular oficio. Y vos… ¿te animarías?