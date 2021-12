Coldplay agotó los tickets y tendrá un Monumental repleto durante cuatro días

Coldplay hizo un récord sin precedentes para la historia en nuestro país: la banda británica agotó todos los tickets para los cuatro shows que va a dar en River Plate el 25, 26, 28 y 29 de octubre de 2022.

En el marco de este esperadísimo regreso, 240.000 personas disfrutarán de la magia de la banda en el marco de su nueva gira “Music Of The Spheres World Tour”, la cual se basará en una serie de iniciativas y experiencias con el público que permitan empíricamente un Tour más sustentable para reducir a lo mínimo posible la utilización de los Recursos Naturales y, lograr así, un compromiso real y activo respecto al cuidado del Medio Ambiente.

Las cuatro fechas de River se suman a los espectáculos ya confirmados en países como Costa Rica -lugar donde comenzará la gira, el 18 de marzo de 2022-, República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y Brasil.

“Music Of The Spheres World Tour” forma parte del lanzamiento de “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio de Coldplay, cuyo single Higher Power fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet.

Además, el disco incluye la canción My Universe, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS. Hoy la canción acumula más de 100 millones de vistas en YouTube.

Fuente: Perfil