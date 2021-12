La impactante experiencia de una voluntaria argentina en Angola

¿Qué hace una argentina diseñadora de indumentaria en una localidad de África llamada “basural”? La respuesta de Julia “Lula” Villegas, es poniéndose al servicio, acompañando a alguien que lo necesita aunque eso no solucione por completo sus problemas.

“Tenía 29 años y me encontraba con un trabajo estable, era profesora universitaria, estaba bien socialmente y en todo lo que estaba haciendo, pero ese sentimiento de que hay algo más que me está esperando y no lo estoy yendo a buscar”, recordó Villegas durante el Instagram Live de La Brújula 24.

Así emprendió un viaje para trabajar como voluntaria en Lixeira, una localidad de la capital de Angola, cuyo nombre significa “basura”. Villegas contó detalles de su experiencia en este país africano asolado por las enfermedades, la pobreza y la desnutrición infantil.

Para Villegas este proceso era un paso más de otras experiencias de voluntariado por las que había pasado en Argentina desde que estaba chica.

“No vi jirafas, no vi elefantes, no fui a un safari”, contó acerca de la imagen equivocada que muchas veces se tiene sobre el continente africano. “Llegué a un basural donde no hay amor por la naturaleza, no vi no desierto, ni la selva”, agregó en relación con la especificidad del lugar donde estuvo y lo poco que se sabe sobre cada país de ese continente.

Villegas contó cómo se relacionó con las personas, sus dificultades con el idioma y las varias enfermedades que padeció durante su estancia en Angola, así como las precarias condiciones en las que vio a los habitantes en los centros de salud.

“Muchos no entienden por qué me fui, para mí era dejar todo lo externo y viaja la esencia, soy una persona cariñosa, alegre, es eso lo que viaja”, aseguró.

