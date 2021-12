Diputado electo no puede asumir su banca: no está vacunado y tiene Covid

“No me vacuné, pero no soy antivacuna”, asegura Martiniano Molina, exintendente de Quilmes que asume mañana como diputado, pero no podrá jurar.

El legislador electo por la provincia de Buenos Aires confirmó hoy que dio positivio de Covid-19. Incluso si hubiera dado negativo, tampoco podría haber participado de la sesión porque días atrás su hija también se contagió por lo que se convirtió en su contacto estrecho.

El cocinero informó que no se dio ninguna de las dosis contra el coronavirus, pero asegura que no es un antivacuna.

El legislador electo señaló que el hecho que no esté vacunado es de público conocimiento, ya que no existen registros de su inoculación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA).

“Vengo de una familia que se dedica a la homeopatía. Elegí no vacunarme, pero no milité la antivacuna”, aclaró el cocinero, quien desde hace ya varios años sí se declara activista de la alimentación saludable y se permite relacionar esta cuestión, sumada a la ambiental, con la pandemia.

“Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo”, expresó a través de su cuenta personal en Twitter. “Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud”, agregó.

Fuente: La Nación