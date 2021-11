Caso Lucas González: “Si no jugaba en Barracas, no trascendía”

Una de las integrantes contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), María del Carmen Verdú, lamentó lo ocurrido con Lucas González, el adolescente que murió en un caso de “gatillo fácil”, luego de ser baleado en la cabeza por policías de la Ciudad de Buenos Aires que lo interceptaron cuando se trasladaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas.

“Era una criatura de 17 años que salía de entrenar de un club, recibió dos tiros en la cabeza y murió agonizando”, dijo María del Carmen Verdú.

“Si no se hubiese tratado de un chico que no jugaba en un club, que encima tiene autoridades importantes, no estabas hablando hoy conmigo y seguíamos diciendo nuevo episodio de inseguridad en Barracas”, dijo Verdú en LA BRÚJULA 24.

“Lo primero que hizo el juez fue mandar en cana a los amigos de Lucas, cuando nada tenían que ver”, agregó en el programa Hoy También.

María del Carmen Verdú

También afirmó que “la Policía de la Ciudad es reciente y menos numerosa, pero viene con una cantidad de casos que ya le hace sombra a la Bonaerense”.

“Sobre todo desde estos últimos años, planteamos necesidad de prohibir la portación y el uso del arma reglamentaria cuando el policía no está de servicio como corresponde, que es uniformado y en el patrullero”, manifestó y señaló que “el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil ocurren con el policía vestido de civil”.