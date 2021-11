“Agradezco al Intendente que me dejó el cargo sin ninguna limitación”

El intendente interino de Bahía Blanca, Fernando Compagnoni, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 en los primeros minutos al frente del Ejecutivo municipal, a partir de la licencia solicitada por Héctor Gay.

“Estoy en el despacho de Alsina 65. Lo vamos a dejar del mismo modo en el que lo encontramos, totalmente inmaculado”, mencionó con tono distendido el aún presidente del Honorable Concejo Deliberante y diputado provincial electo.

Además, Compagnoni sostuvo: “Agradezco a Gay que me dejara el cargo sin ninguna limitación”, al tiempo que entre risas agregó: “No voy a utilizar sus cajones porque me parece una intromisión que no corresponde”.

“Somos la novena ciudad más grande del país, por eso surgen cuestiones naturalmente y otras que están planificadas. Seguiremos la agenda, monitoreando obras y cuestiones vinculadas con el ámbito educativo”, resaltó en otro tramo de su testimonio.

Por último, aclaró que “la licencia de Gay vence el último fin de semana del mes. La asunción fue automática a partir de que el cuerpo de concejales la aprobara. Hasta el momento puedo reportar una total normalidad, transitando los carriles sin sobresaltos”.