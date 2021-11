Condenan a la dueña del súper chino en el que murió una nena

Zhang Yanquing, la dueña del supermercado ubicado en Caseros al 3.400, en el que se produjo la caída de un portón que aplastó y mató a una nena de cuatro años, fue condenada esta mañana a la pena dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación de cinco años para ejercer el comercio.

Por su parte, Yu Jinshu, quien oficiaba como su administrador, fue absuelto de culpa y cargo. El veredicto fue dictado por el Juzgado Correccional N° 3 de la doctora Susana González La Riva en el marco del juicio oral que se llevó adelante por la muerte de Amalia Benítez.

El doctor Cristian Aguilar, al frente de la UFIJ Nº 1, había pedido una pena de tres años de cárcel de cumplimiento efectivo y seis años de inhabilitación para los dos imputados.

El Codigo Penal indica que el delito de “homicidio culposo” prevé una pena máxima de cinco años de prisión. El abogado de la familia de la criatura había solicitado cuatro años. Y el letrado que asiste a los acusados pidió la absolución de los mismos.

Cabe recordar que el hecho se desencadenó cuando un hombre pretendió salir del local junto a su hija, realizó la apertura del portón enrejado corredizo –que separa el inmueble de la vía pública–, se desprendió un trozo de metal que hizo que se descalzara su guía y cayera sobre el cuerpo de la nena. Las lesiones provocaron su fallecimiento en horas de la noche.

El Fiscal Aguilar entendió que hubo un accionar imprudente y negligente de los dos responsables del comercio, quienes no preservaron en adecuadas condiciones de mantenimiento y seguridad el portón en cuestión; no custodiaron el egreso del lugar y no informaron a los clientes ocasionales sobre el mecanismo de apertura del portón para evitar algún desprendimiento o caída del mismo.