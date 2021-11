Las máximas autoridades educativas del distrito mantuvieron durante las últimas horas distintas reuniones a fin de evaluar los pasos a seguir luego de conocerse públicamente el caso de un nene de 3 años que escapó del jardín de infantes del barrio Patagonia. Como se ha venido informando, la criatura fue hallada sana y salva a unas cuatro cuadras del establecimiento por una mujer que pasaba caminando por el lugar y dio parte de la presencia del menor al 911.

Mientras que los directivos del jardín no quisieron tomar contacto con LA BRÚJULA 24, se iniciaron diferentes encuentros con los máximos referentes educativos de Bahía Blanca, que se enteraron de lo ocurrido a partir de la difusión que el hecho tuvo en los medios de comunicación.

“Se está trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. Hubo un descuido del personal docente y se van a tomar las medidas del caso”, dijo una fuente educativa, que aclaró que más allá que el caso se conoció hoy, ocurrió el 8 de noviembre pasado.

“El equipo de supervisión está trabajando con los equipos institucional y directivo para que esto no vuelva a ocurrir. No es posible que un nene salte una cerca y se vaya del jardín. Esto fue una travesura de un niño y es responsabilidad de los adultos que no vuelva a ocurrir. Se harán los ajustes necesarios para que algo así no se repita”, agregó.

Trascendió que no se tienen antecedentes recientes de este tipo de sucesos en Bahía Blanca ni en ese jardín en particular.

En simultáneo con las actuaciones administrativas iniciadas, se estudia la posibilidad de hacer algunos ajustes en el Plan de Prevención de Riesgo, a fin de establecer si es necesario -por ejemplo- realizar alguna readecuación edilicia que impida que algún alumno salga del establecimiento como ocurrió con este caso.