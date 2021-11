Explican cómo fue la cirugía a la que se sometió Cristina Fernández

El doctor Sergio Mendoza, es profesor de la UNS y jefe de Ginecología del Hospital Penna, con casi 35 años de experiencia como médico y en diálogo con LA BRÚJULA 24, explicó en qué consiste la histerectomía, la cirugía a la que se sometió días atrás la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y por la cual recibió el alta esta mañana.

“Ante todo uno tiene que transmitir un mensaje positivo, un nuevo conocimiento o una herramienta para la prevención. La histerectomía es una operación que se practica con la extracción del cuerpo y el cuello del útero, es decir, ambas porciones de esa parte del cuerpo”, comenzó explicando didácticamente Mendoza.

Además, en el programa “Una Buena Razón” mencionó que “El impacto psicológico luego de una cirugía así se trabaja mucho, pero se ha ido desterrando aquel concepto de ‘vaciamiento’. Es raro que sea una operación de urgencia, siempre son programadas y allí entran en juego los estudios prequirúrgicos para evaluar los eventos que pueden ocurrir, pro y contras de cada uno y cuando uno hace una histerectomía es poco frecuente que se practique en una paciente en edad reproductiva, salvo que exista un riesgo de vida”.

“Si es una cirugía programada y no es oncológica, estamos hablando de un procedimiento que se puede hacer por vía convencional con una incisión en la pared abdominal o laparoscópica, que es más moderna y ofrece una recuperación más rápida de la paciente, además de un posoperatorio menos doloroso. Además, las personas vuelven a la vida habitual más rápido. En general, la histerectomía no debería impactar negativamente, sacando el mito de que ‘las vaciaron’. Incluso, esta operación no debiera cambiar la actividad sexual de la mujer”, reveló.

Por último, el médico del Penna afirmó que “para que alguien solicite una intervención quirúrgica de manera preventiva, debería hacerse un rastreo genético. En el caso de la Vicepresidenta por el antecedente oncológico de su madre, pudo haber existido un acuerdo entre el médico y la paciente para realizar la intervención. Por un pólipo benigno no suele ordenarse una histerectomía, pero desconozco detalles de esta situación en particular”.